Covid-19 Україна

оновлено 20.11.2020 о 15:01

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Давид Арахамія пішов на самоізоляцію через підозру на COVID-19

Глава фракції “Слуга народу” Давид Арахамія отримав один позитивний та один негативний тест на коронавірус.

П’ятниця, 20 листопада 2020, 15:46

Про це #Буквам розповіла прессекретарка “Слуги народу” Юлія Палійчук.

“Я не можу стверджувати, що Давид Арахамія хворий на коронавірус. Він дійсно отримав один негативний та один позитивний результат тесту на COVID-19. Наразі глава фракції очікує результат третього тесту”, – зазначила Палійчук.

За її словами, Арахамія перебуває на самоізоляції. Прогнозовано, результат третього тестування буде відомий завтра, 21 листопада.

  • 19 листопада народний депутат України від “Європейської солідарності” та ексспікер Верховної Ради Андрій Парубій захворів на коронавірус COVID-19. Він зазначив, що почувається добре та самоізолювався після підтвердження діагнозу.
  • У суботу, 14 листопада, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов повідомив, що у нього виявили коронавірус COVID-19. При цьому в п’ятницю він відвідав політичне ток-шоу і перебував там без захисної маски.
Теги: тест, Арахамія, Коронавірус

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