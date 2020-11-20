Давид Арахамія пішов на самоізоляцію через підозру на COVID-19

Глава фракції “Слуга народу” Давид Арахамія отримав один позитивний та один негативний тест на коронавірус.

Про це #Буквам розповіла прессекретарка “Слуги народу” Юлія Палійчук.

“Я не можу стверджувати, що Давид Арахамія хворий на коронавірус. Він дійсно отримав один негативний та один позитивний результат тесту на COVID-19. Наразі глава фракції очікує результат третього тесту”, – зазначила Палійчук.

За її словами, Арахамія перебуває на самоізоляції. Прогнозовано, результат третього тестування буде відомий завтра, 21 листопада.

19 листопада народний депутат України від “Європейської солідарності” та ексспікер Верховної Ради Андрій Парубій захворів на коронавірус COVID-19 . Він зазначив, що почувається добре та самоізолювався після підтвердження діагнозу.