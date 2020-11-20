Давид Арахамія пішов на самоізоляцію через підозру на COVID-19

Про це #Буквам розповіла прессекретарка “Слуги народу” Юлія Палійчук.
“Я не можу стверджувати, що Давид Арахамія хворий на коронавірус. Він дійсно отримав один негативний та один позитивний результат тесту на COVID-19. Наразі глава фракції очікує результат третього тесту”, – зазначила Палійчук.
За її словами, Арахамія перебуває на самоізоляції. Прогнозовано, результат третього тестування буде відомий завтра, 21 листопада.
- 19 листопада народний депутат України від “Європейської солідарності” та ексспікер Верховної Ради Андрій Парубій захворів на коронавірус COVID-19. Він зазначив, що почувається добре та самоізолювався після підтвердження діагнозу.
- У суботу, 14 листопада, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов повідомив, що у нього виявили коронавірус COVID-19. При цьому в п’ятницю він відвідав політичне ток-шоу і перебував там без захисної маски.