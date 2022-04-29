Про це сповістив директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов.
За його словами, наразі працівники ДБР спільно з СБУ та Нацполіцією займаються визначенням місць перебування російських громадян з подальшим проведенням “відповідних фільтраційних робіт”. Тобто росіян перевірятимуть на предмет того, чи підтримують вони агресію РФ проти України у той чи інший спосіб.
Водночас, як додав Сухачов, слідчі ДБР також перевіряють суддів, правоохоронців, військовослужбовців, окремих народних депутатів, інших посадових осіб щодо ймовірної державної зради у воєнний час.
- Нагадаємо, слідчі Державного бюро розслідувань встановили, що російські солдати під час окупації Тростянця (Сумська область) катували цивільних. Лише за тиждень було зафіксовано щонайменше 20 таких випадків.
- Личаківський райсуд Львова заарештував ще 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна народного депутата і “кума Путіна” Віктора Медведчука, якого підозрюють у держзраді, та його дружини, телеведучої Оксани Марченко.