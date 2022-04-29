Перед початком повномасштабного російського вторгнення в Україну прибули понад 11 тисяч громадян РФ, які вчасно не евакуювалися назад. Правоохоронці вживають заходів, аби перевірити кожного з них.

Про це сповістив директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов.

За його словами, наразі працівники ДБР спільно з СБУ та Нацполіцією займаються визначенням місць перебування російських громадян з подальшим проведенням “відповідних фільтраційних робіт”. Тобто росіян перевірятимуть на предмет того, чи підтримують вони агресію РФ проти України у той чи інший спосіб.

Водночас, як додав Сухачов, слідчі ДБР також перевіряють суддів, правоохоронців, військовослужбовців, окремих народних депутатів, інших посадових осіб щодо ймовірної державної зради у воєнний час.