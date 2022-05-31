Державне бюро розслідувань отримало дозвіл суду для спецрозслідування щодо підозри в держзраді Миколи Азарова.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Відомо, що колишнього прем’єр-міністра України Миколу Азарова підозрюють у вчиненні держзради за попередньою змовою групою осіб.

Уточнюється, що 21 квітня 2010 року експрем’єр діяв на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, обороноздатності, державній та економічній безпеці України при підписанні угоди між Україною та РФ щодо продовження перебування російського флоту в Чорному морі на 25 років.

Угода сприяла нарощуванню воійськової присутності РФ у регіоні. У результаті особовий склад та техніка були використані країною-агресоркою у 2014 році для анексування Криму та Севастополя.

ДБР зауважує, що проєкт угоди не пройшов правової експертизи всупереч закону ” Про міжнародні договори України”.