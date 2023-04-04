Про це повідомило ДБР.
Працівники ДБР виявили вже другий підпільний склад. У ньому зловмисники ховали згущене молоко, консервовані фрукти та овочі, крупи, макарони, соки, тушковані та інші продукти.
У межах розслідування встановлюють повне коло осіб, причетних до схеми. Частину вилучених продуктів передали військовим. Решта надійде до військових частин після завершення необхідних експертиз.
Розпочато розслідування за ч. 4 ст. 191 КК України (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем). Працівники ДБР повідомили про підозру головному бухгалтеру логістичного центру, трьом експедиторам, завідувачу складу та головному менеджеру.
У ДБР додали, що у січні 2023 року було викрито організовану групу, яка привласнювала та перепродувала харчові продукти, що призначалися для Збройних сил України. Тоді знайшли продукції на близько 7 тонн, яка вже була готова для перепродажу, а також майже 4 млн гривень готівкою в різній валюті.
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