У Дніпропетровській області виявлено підпільний склад з краденими продуктами для військових ЗСУ. У ньому зберігалося близько 3 тонн продукції.

Про це повідомило ДБР.

Працівники ДБР виявили вже другий підпільний склад. У ньому зловмисники ховали згущене молоко, консервовані фрукти та овочі, крупи, макарони, соки, тушковані та інші продукти.

У межах розслідування встановлюють повне коло осіб, причетних до схеми. Частину вилучених продуктів передали військовим. Решта надійде до військових частин після завершення необхідних експертиз.

Розпочато розслідування за ч. 4 ст. 191 КК України (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем). Працівники ДБР повідомили про підозру головному бухгалтеру логістичного центру, трьом експедиторам, завідувачу складу та головному менеджеру.

У ДБР додали, що у січні 2023 року було викрито організовану групу, яка привласнювала та перепродувала харчові продукти, що призначалися для Збройних сил України. Тоді знайшли продукції на близько 7 тонн, яка вже була готова для перепродажу, а також майже 4 млн гривень готівкою в різній валюті.