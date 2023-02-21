Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Незаконному ввезенню техніки сприяли заступник начальника та головний державний інспектор митного посту “Лужанка”. Вантажівки завозили до України смартфони, планшети та ноутбуки без сплати митних платежів.

За даними слідства, вантажівка заїхала минулого року з Угорщини. Її пропустили через так званий “зелений коридор”. Працівники митниці засвідчили відсутність товару, який підлягає декларуванню та сплаті митних платежів.

Правоохоронці зупинили вантажівку відразу після виїзду з пункту пропуск. У ній знайшли електронну техніку відомої американської марки, зокрема телефони, ноутбуки, смартгодинники попередньою вартістю понад 112 млн гривень.

Проїзд вантажівки через пункт пропуску без оформлення митних платежів став можливим через недбалість заступника начальника митного поста. Зокрема це реалізували через умисні протиправні дії державного інспектора, який пропустив вантажівку з метою отримання неправомірної вигоди.

Заступнику начальника митного посту повідомили про підозру у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу), а головному державному інспектору – у зловживанні владою, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК). Покарання передбачається у вигляді позбавлення волі до шести років.

Також детективи Бюро економічної безпеки повідомили про підозру особам, які ввозили гаджети в Україну.

Вилучена техніка передана на потреби Збройних сил України.