Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.
У компанії наголосили, що поетапне відновлення енергосистеми продовжується, а ремонтні бригади працюють цілодобово. Водночас триває підключення електроенергії побутовим споживачам.
“Для того, щоб тримати баланс в системі в таких умовах, Диспетчерський центр “Укренерго” ще вранці довів до кожного обленерго обсяги споживання, яких вони мають дотримуватися протягом доби”, – йдеться в повідомленні.
Своєю чергою обленерго самостійно визначають черги відключень споживачів. Обсяг наявних в системі потужностей достатній, для того, щоб найбільш оптимально та рівномірно чергувати обмеження споживачів в кожній області та місті Києві.
“Будь ласка, не забувайте про необхідність заощадливо споживати електроенергію. Це дозволить менше застосовувати обмеження, спрямовані на попередження аварій, а також дасть змогу енергетикам зосередитися на ремонтах пошкоджених об’єктів, від яких залежить живлення цілих областей”, — заявили в “Укренерго”.
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