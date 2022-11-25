У Київській міській військовій адміністрації повідомили про ситуацію у столиці України після масштабних ракетних ударів росіян по критичній інфраструктурі 23 листопада. За даними відомства, станом на ранок 25 листопада у Києві для 50% споживачів діють аварійні відімкнення електроенергії.

Про це йдеться у Telegram-каналі КМВА.

Зазначається, що станом на 8:30 у Києві для 50% житлового фонду міста діють графіки аварійних відключень електропостачання.

Окрім цього у КМВА наголосили, що водопостачання у столиці відновлено повністю, однак у деяких споживачів тиск води може бути пониженим. Насамперед це стосується мешканців верхніх поверхів у багатоповерхівках, які зараз знеструмлені. В адміністрації додали, що найближчим часом очікується стабілізація ситуації.

Теплопостачання у Києві також відновлюється. Аварійні бригади працюють в посиленому режимі.

Щодо мобільного зв’язку, то функціонування мереж усіх мобільних операторів безпосередньо залежить від електропостачання. Тому як тільки енергосистема стабілізується – зв’язок з’явиться в усіх районах Києва.