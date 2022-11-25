Про це йдеться у Telegram-каналі КМВА.
Зазначається, що станом на 8:30 у Києві для 50% житлового фонду міста діють графіки аварійних відключень електропостачання.
Окрім цього у КМВА наголосили, що водопостачання у столиці відновлено повністю, однак у деяких споживачів тиск води може бути пониженим. Насамперед це стосується мешканців верхніх поверхів у багатоповерхівках, які зараз знеструмлені. В адміністрації додали, що найближчим часом очікується стабілізація ситуації.
Теплопостачання у Києві також відновлюється. Аварійні бригади працюють в посиленому режимі.
Щодо мобільного зв’язку, то функціонування мереж усіх мобільних операторів безпосередньо залежить від електропостачання. Тому як тільки енергосистема стабілізується – зв’язок з’явиться в усіх районах Києва.
- Внаслідок пошкодження цивільної інфраструктури через ракетні обстріли РФ у Києві розгортають “Пункти незламності”.
- 23 листопада РФ здійснила масований ракетний обстріл української інфраструктури, зокрема по Києву ворог випустив 31 ракету. Як наслідок, частину столиці було знеструмлено, водопостачання також призупинено, кияни ринулись скуповувати воду.