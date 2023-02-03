Дефіцит електроенергії в енергосистемі України досі лишається суттєвим, проте через обстріли російських військ найскладніша ситуація у Херсонській області, зараз там триває відновлення енергоживлення.

Про це інформує пресслужба НЕК “Укренерго”.

У компанії зазначили, що зараз два блоки на теплових електростанціях під’єднано в роботу, натомість один виведено в аварійний ремонт.

Наявний обсяг виробленої електроенергії розподіляється на забезпечення процесів, необхідних для роботи енергетичної та критичної інфраструктури (водоканали, котельні, лікарні), а також на покриття потреб промисловості та населення. Мережеві обмеження зберігаються лише в Одеській області.

Щодо причин дефіциту, то в “Укренерго” зазначили, що внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. 13 ракетних та 15 дронових атак завдали значних пошкоджень об’єктам високовольтної мережі та електростанціям. Внаслідок цього виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання.

За минулу добу російські війська обстріляли з артилерії енергетичну інфраструктуру в Харківській, Херсонській, Сумській, Запорізькій та Донецькій областях. Особливо складна ситуація після обстрілів в Херсонській області. Через значні пошкодження знеструмлені деякі об’єкти й в сусідній Миколаївській області.

“Ремонтні бригади НЕК “Укренерго” відновили функціональність ключового обладнання на декількох підстанціях на сході та півдні України”, – зазначили в “Укренерго”.