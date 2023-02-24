Сьогодні, 24 лютого, дефіциту потужності в енергосистемі України немає й наразі не прогнозується, проте через російські атаки є знеструмлення у декількох регіонах.

Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.

Станом на сьогодні в енергосистемі працюють усі види електростанцій. Імпорт електроенергії продовжує знижуватися завдяки стабілізації електропостачання в країні.

Проте через пошкодження мереж операторів системи розподілу, спричинені обстрілами РФ, є знеструмлення у прифронтових районах Дніпропетровської, Харківської, Херсонської областей і прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей.

Окрім того, у Херсоні внаслідок обстрілів та аварії на ТЕЦ відсутнє теплопостачання. У компанії зазначили: там, де дозволяє безпекова ситуація, проводяться ремонтні роботи.

За даними “Укренерго”, ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту потужності в енергосистемі. Однак при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.

В Одесі все ще діють мережеві обмеження, викликані значним пошкодженням енергетичної інфраструктури. Тому для уникнення перевантаження обладнання, яке залишилося в роботі, застосовуються графіки погодинних відключень.

“На Одещині ремонтні бригади “Укренерго” посилено працюють над усуненням мережевих обмежень, викликаних значними пошкодженнями основного обладнання підстанцій, які неодноразово були атаковані ракетами та дронами росіян. Також тривають аварійно-відновлювальні роботи на всіх інших пошкоджених об’єктах “Укренерго”. Через масштабність та складність отриманих пошкоджень відновлення функціонування енергооб’єктів вимагає багато ресурсів та часу”, – підсумували в “Укренерго”.