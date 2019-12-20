Штурм суду, де мало відбутися засідання про обрання запобіжного заходу підозрюваної у вбивстві Павла Шеремета Юлії Кузьменко, був проведений "на виконання рішення суду".

Про це повідомили в прес-службі столичної поліції.

Як повідомлялося раніше, 20 грудня Апеляційний суд міста Києва переніс розгляд апеляції на арешт підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко через неявку прокурорів. Захисник Кузьменко Влад Добош заявив, що не покине зали суду, поки не розглянуть справу по суті. Після правоохоронці зі штурмом вивели Кузьменко із зали суду, застосовуючи силу щодо протестуючих громадян.

Свої дії правоохоронці пояснюють необхідністю виконання рішення суду.

“Виконуючи рішення суду, правоохоронці створили коридор для того, щоби вивести підозрювану. Під час цього сталася штовханина з громадянами, які перешкоджали правоохоронцям. Представники правоохоронних органів відновили правопорядок та конвоювали затриману до ізолятора тимчасового тримання”, — прокоментували в поліції.

При цьому відомо, що внаслідок штурму в суді була травмована щонайменше одна людина — військовий, екскомандир 25-го батальйону Андрій (позивний “Висота”). З місця події його госпіталізували з підозрою на травму або перелом шиї. Однак від коментарів про це в поліції утримуються.

Після сутички поліції з ветеранами в апеляційному суді, з травмою шиї госпіталізований Андрій Янченко, екс командир 25-го батальйону територіальної оборони київської обл. "Київська Русь" pic.twitter.com/zA5jd3GJIF — Andrei 25 (@24JDI) December 20, 2019

Напередодні співробітники Національної поліції затримали фігурантів справи про вбивство в 2016 році журналіста Павла Шеремета. У вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюваними є: медсестра Яна Дугарь, лікарка і волонтерка Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко та подружжя Інна та Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.

В ніч на 14 грудня Печерський районний суд Києва заарештував на два місяці без права на заставу військового і музиканта Андрія Антоненка (нік Riffmaster). Його підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році. Сам Антоненко наголосив в суді, що визнає провину тільки через тиск або тортури.

Також заарештували на 2 місяці Юлію Кузьменко, яка нібито прикріпила вибуховий пристрій до автомобіля Павла Шеремета і Яну Дугарь, яка, як вважає слідство, вела розвідку біля місця злочину, помістили під цілодобовий домашній арешт.