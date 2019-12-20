Правоохоронці зі штурмом вивели Юлію Кузьменко з зали Апеляційного суду: відео

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, поліція увірвалася з коридору і почала штурм.

Люди намагалися не пускати правоохоронців, але ті почали їх валити та заламувати. В результаті, є травмовані.

Юлію Кузьменко знову взяли під варту, так і не провівши судове засідання, є постраждалі.

Після того як Руслан Рябошапка пообіцяв депутатам та добровольцям, які прийшли захищати Юлію Кузьменко, що прокурори з‘являться до суду, силовики пішли на штурм судового приміщення та силою виводять людей.

Зазначимо, що у екскомандира 25-го батальйону Андрія (позивний “Висота”) підозра на травму або перелом шиї. Наразі він у лікарні.

Після сутички поліції з ветеранами в апеляційному суді, з травмою шиї госпіталізований Андрій Янченко, екскомандир 25-го батальйону територіальної оборони київської обл. “Київська Русь” pic.twitter.com/zA5jd3GJIF — Andrei 25 (@24JDI) 20 декабря 2019 г.

Нагадаємо, Апеляційний суд міста Києва переніс розгляд апеляції щодо арешту підозрюваної у справі про вбивство журналіста Олександра Шеремета Юлії Кузьменко через неявку прокурорів. Захисник Кузьменко Влад Добош заявив, що не покине залу суду, поки не буде розглянуто справу по суті.

Напередодні співробітники Національної поліції затримали фігурантів справи про вбивство в 2016 році журналіста Павла Шеремета. У вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюваними є: медсестра Яна Дугарь, лікарка і волонтерка Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко та подружжя Інна та Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.

В ніч на 14 грудня Печерський районний суд Києва заарештував на два місяці без права на заставу військового і музиканта Андрія Антоненка (нік Riffmaster). Його підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році. Сам Антоненко наголосив в суді, що визнає провину тільки через тиск або тортури.

Також заарештували на 2 місяці Юлію Кузьменко, яка нібито прикріпила вибуховий пристрій до автомобіля Павла Шеремета і Яну Дугарь, яка, як вважає слідство, вела розвідку біля місця злочину, помістили під цілодобовий домашній арешт.