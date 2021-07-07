Кабінет Міністрів України затвердив порядок надання 14-денної відпустки при народженні дитини для чоловіків та інших членів сім’ї.

Відповідне рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні уряду.

Як відомо, в квітні цього року Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька на догляд за дитиною (цей документ називають законом про “декрет для чоловіків”). Згодом його підписав президент Володимир Зеленський.

Як пояснив прем’єр Денис Шмигаль, підписаний закон “потребує імплементації на рівні підзаконних актів”.

У затвердженому сьогодні Кабміном нормативно-правовому акті передбачається “забезпечення права на відпустку при народженні батьку дитини, бабусі чи дідусеві або іншому повнолітньому родичу дитини, якщо мати чи батько є одинаками”.

Як уточнили в пресслужбі Міністерства економіки України, до осіб, які мають право на таку відпустку, належать:

• чоловік, дружина якого народила дитину;

• батько дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, за умови що вони спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки;

• баба або дід, або інший повнолітній родич дитини, які фактично здійснюють догляд за дитиною, мати чи батько якої є одинокою матір’ю (одиноким батьком).

Оплачувана відпустка тривалістю до 14 календарних днів надається одноразово (але не пізніше трьох місяців з дня народження дитини).

У затвердженому порядку наведено визначення термінів, якими слід керуватися при наданні відпустки (“одинока мати”, “одинокий батько”, “інший повнолітній родич дитини”) та визначено перелік документів для кожної категорії осіб.