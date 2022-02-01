Сьогодні завершила візит ​​делегація високопосадовців Європейського парламенту, яка відвідала Україну на тлі кризи безпеки, що триває.

Про це повідомляється на сайті Європейського парламенту.

Дев’ять членів Комітету Європарламенту із закордонних справ та підкомітету з безпеки та оборони провели зустріч з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем, а також спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком, п’ятим президентом Петром Порошенком, іншими представниками влади та організаціями громадянського суспільства України.

Євродепутати вкотре наголосили на непохитності підтримки Європейським парламентом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Також вони зауважили, що лише Україна в праві обирати власні механізми безпеки та альянси.

У пресрелізі наголошується: нинішнє військове нарощування та атаки гібридної війни на Україну розглядаються Європарламентом як напади на європейську безпеку в цілому.

Парламент ЄС наголошує, що потрібно чинити опір російській агресії разом, карати її та попереджати про ще серйозніші покарання за спроби посягання на Україну.

Окрім Києва, делегація відвідала Маріуполь, близько до лінії зіткнення.

“Те, що ми бачили вчора на полі, поблизу лінії зіткнення, важко назвати заспокійливим, але ми також були вражені мужністю, рішучістю та стійкістю українського народу, який проживає в цьому регіоні. Європейський парламент сповнений рішучості відігравати свою роль за допомогою парламентської дипломатії у донесенні єдиної європейської позиції та демонстрації нашої солідарності з українськими громадянами в цю годину невизначеності”, – сказав голова Комітету з закордонних справ Девід Макаллістер.

Також члени Європарламенту наголошують на неприпустимості змін до виборчого законодавства та перенесення виборів до парламенту з жовтня 2023 року.

Також Петро Порошенко на зустрічі з євродепутатами ініціював синхронну ратифікацію Угоди про відкрите небо і закликав надати Україні макрофінансову допомогу для зміцнення армії.