Суд відхилив клопотання адвокатів потерпілих у справах Майдану про відвід головуючої судді. Адвокати звинувачували її в упередженості.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Як повідомлялося раніше, в п’ятницю, 27 грудня, Київський апеляційний суд розпочав розгляд апеляційних скарг в кримінальному провадженні щодо екс-співробітників підрозділу спецпризначення “Беркут”.

Під час судового засідання колегія суддів проігнорувала одне з клопотань сторони потерпілих та вирішила продовжувати розгляд апеляційної скарги. Йшлося про клопотання, пов’язане з ненаданням адвокатам матеріалів справи, через що сторона звинувачення в черговий раз попросила про перенесення судового засідання.

Після суд приступив до розгляду клопотання, проте так й не задовольнив його. У зв’язку з цим представник потерпілих Олена Сторожук заявив відвід головуючої судді. Свою позицію Сторожук обґрунтувала тим, що суддя допустили ряд помилок. Вона також підкреслила, що суддя є упередженою та порушує норми кримінально-процесуального кодексу при підготовці апеляційної скарги до розгляду не випадково.

“Якщо ви не заявляєте самовідвід у зв’язку з тиском на вас, то вам його заявляю я”, — сказала адвокат.

Після колегія суддів пішла в дорадчу кімнату. В підсумку клопотання було відхилено.