Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Як повідомлялося раніше, в п’ятницю, 27 грудня, Київський апеляційний суд розпочав розгляд апеляційних скарг в кримінальному провадженні щодо екс-співробітників підрозділу спецпризначення “Беркут”.
Під час судового засідання колегія суддів проігнорувала одне з клопотань сторони потерпілих та вирішила продовжувати розгляд апеляційної скарги. Йшлося про клопотання, пов’язане з ненаданням адвокатам матеріалів справи, через що сторона звинувачення в черговий раз попросила про перенесення судового засідання.
Після суд приступив до розгляду клопотання, проте так й не задовольнив його. У зв’язку з цим представник потерпілих Олена Сторожук заявив відвід головуючої судді. Свою позицію Сторожук обґрунтувала тим, що суддя допустили ряд помилок. Вона також підкреслила, що суддя є упередженою та порушує норми кримінально-процесуального кодексу при підготовці апеляційної скарги до розгляду не випадково.
“Якщо ви не заявляєте самовідвід у зв’язку з тиском на вас, то вам його заявляю я”, — сказала адвокат.
Після колегія суддів пішла в дорадчу кімнату. В підсумку клопотання було відхилено.
- Раніше в ГО “Адвокатська дорадча група” (ініціатива адвокатів, що представляють інтереси потерпілих у справах Майдану), зазначали, що це судове засідання — “План Б” для того, щоб домогтися звільнення колишніх співробітників “Беркута” та передачі їх “Л/ДНР” в рамках майбутнього обміну полоненими.
- Під час засідання представники прокуратури та потерпілі клопотали про перенесення розгляду апеляцій на арешт екс-співробітників підрозділу спецпризначення “Беркут” через відсутность частини потерпілих та екс-“беркутівця” Олександра Маринченка.