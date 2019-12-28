У справі Майдану про розстріл протестуючих бійцями спецпідрозділу "Беркут" затриманим спецназівцям закидають вбивство 48 осіб, а також поранення ще 80.

Про це йдеться в матеріалі #Букв “Розстріл Майдану: як за півроку до вироку справу розвалюють для обміну з Путіним”.

Київський суд займається справою п’ятьох колишніх спецназівців, причетних до масових розстрілів в центрі Києва. Відносно ще трьох проводилося розслідування в Харкові, де вони були затримані.

Суд, який триває четвертий рік, повинен підтвердити або спростувати звинувачення проти них.

Беркутівці досі не свідчили в суді, а лише заявляють про свою невинуватість.

Для того щоб довести їх провину, в суді допитали близько 130 свідків – це учасники Революції Достоїнства, а також родичі загиблих. Вони розповіли в суді про те, як їх близькі і знайомі поїхали на Майдан, коли виходили з ними на зв’язок востаннє, а також про те, як збирали фото і відео, щоб встановити час їх загибелі.

Але адвокати беркутівців стверджували, що ні фото, ні відео не доводять провину або причетність до злочинів Майдану їхніх підзахисних. На фото і відео неможливо роздивитися обличчя спецназівців, оскільки вони були закриті балаклавами.

Слідство стверджує, що до розстрілів на Інститутській причетні 26 бійців “чорної роти” (“Беркута”, – ред.): п’ятеро з них поки що на лаві підсудних, двоє – вбиті 20 лютого 2014 го, ще 18 – втекли до Росії або на окупований півострів Крим. За інформацією слідства, частина з них отримала російське громадянство, частина – вид на проживання в РФ.

За більш ніж три роки засідань у справі про розстріли на Інститутській сталося кілька важливих речей.

Перша – прокурорам, адвокатам і потерпілим вдалося разом встановити час і місця загибелі 48 протестуючих. Поки йшли судові засідання, слідчі знайшли зброю, з якої стріляли силовики 20 лютого – її намагалися втопити в одному зі ставків Голосіївського району Києва. Це дозволило провести додаткову балістичну експертизу, яка показала, що з автоматів, закріплених за частиною обвинувачених, дійсно стріляли 20 лютого і, можливо, вбили кількох людей.