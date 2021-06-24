Про це він сказав під час поїздки до Північної Кароліни, повідомляє CNBC.
Байден сказав, що через новий штам смертність внаслідок зараження коронавірусом буде продовжувати рости. Він назвав це “серйозною проблемою”.
“Понад 600 тисяч американців померли, і ви знаєте, що через Delta-варіант будуть нові смерті. Ви знаєте, що нас це чекає, тому ми повинні вакцинувати молодих людей”, – сказав Байден.
Президент США сказав, що штам Delta “особливо небезпечний для молоді” та невакцинованих громадян.
“Навіть якщо ви повністю вакциновані проти коронавірусу, ви все одно ризикуєте серйозно захворіти та вмерти, а якщо ви не вакциновані – це просто факт”, – сказав Байден.
Довідка. Delta – це новий штам вірусу COVID-19, який вже виявлено в понад 90 країнах світу. Він поширений у Республіці Індія, Російській Федерації, Португалії та Великій Британії. Цей штам в 1,6 раза контагіозніший, а також в 1,45 раза збільшує ризик потреби інтенсивного лікування. Потреба в ушпиталення виникає вдвоє частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом COVID-19.
На початку травня Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) класифікувала штам коронавірусу, вперше виявлений в Індії, як “варіант, що викликає глобальне занепокоєння”.
Також головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Сумʼя Свамінатан заявив, що вперше виявлений в Індії штам коронавірусу COVID-19 “Дельта” (Delta) стає домінівним у світі.
- Напередодні представники ВООЗ під час брифінгу повідомили, що штам коронавірусу Delta, що вперше був зафіксований в Індії, виявлено вже в 92 країнах.
- Нову мутацію варіанту коронавірусу Delta+ виявили на початку червня. Зокрема, він зафіксований у чотирьох районах штату Махараштра в центральній частині Індії – Сіндхудург, Ратнагірі, Палгаре і Джалгаон.
- Штамом COVID-19 Delta+ (B.1.617.2.1), який Уперше виявили в Індії, можна заразитися, навіть якщо пройти повз носія вірусу без маски, не контактуючи з ним.