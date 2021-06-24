Президент США Джо Байден закликав молодих американців вакцинуватися проти коронавірусу, оскільки новий штам, Delta ще небезпечніший і "ще забере життя американців".

Про це він сказав під час поїздки до Північної Кароліни, повідомляє CNBC.

Байден сказав, що через новий штам смертність внаслідок зараження коронавірусом буде продовжувати рости. Він назвав це “серйозною проблемою”.

“Понад 600 тисяч американців померли, і ви знаєте, що через Delta-варіант будуть нові смерті. Ви знаєте, що нас це чекає, тому ми повинні вакцинувати молодих людей”, – сказав Байден.

Президент США сказав, що штам Delta “особливо небезпечний для молоді” та невакцинованих громадян.

“Навіть якщо ви повністю вакциновані проти коронавірусу, ви все одно ризикуєте серйозно захворіти та вмерти, а якщо ви не вакциновані – це просто факт”, – сказав Байден.

Довідка. Delta – це новий штам вірусу COVID-19, який вже виявлено в понад 90 країнах світу. Він поширений у Республіці Індія, Російській Федерації, Португалії та Великій Британії. Цей штам в 1,6 раза контагіозніший, а також в 1,45 раза збільшує ризик потреби інтенсивного лікування. Потреба в ушпиталення виникає вдвоє частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом COVID-19.

На початку травня Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) класифікувала штам коронавірусу, вперше виявлений в Індії, як “варіант, що викликає глобальне занепокоєння”.

Також головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Сумʼя Свамінатан заявив, що вперше виявлений в Індії штам коронавірусу COVID-19 “Дельта” (Delta) стає домінівним у світі.