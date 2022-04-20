Про це повідомляє Oryx.
Використовуючи метод OSINT (розвідка у відкритих джерелах), військові аналітики щоденно відстежують та підраховують втрати сторін під час російсько-української війни. Згідно з зібраними даними (підтвердженими фото та відео), станом на 17:00 20 квітня Росія втратила 3010 одиниць військової техніки, з яких 1127 були захоплені українськими військовими, а це:
- 210 танків;
- 363 бронемашини;
- 30 бойових машин піхоти;
- 25 командних пунктів та станцій зв’язку;
- 61 інженерний транспортний засіб;
- 8 важких мінометів;
- 76 артилерійських систем;
- 25 реактивних систем залпового вогню;
- 26 систем та засобів ППО;
- 6 радарів;
- 2 системи перешкод;
- 1 гелікоптер;
- 13 БПЛА;
- 236 вантажівок та джипів.
При цьому, Україна за цей час втратила 853 одиниці військової техніки, тобто наразі на озброєнні українців на 274 засоби більше, ніж було до повномасштабної війни.
- Нагадаємо, Малкольм Ненс, колишній аналітик з національної безпеки телеканалу MSNBC, який зараз добровольцем захищає Україну від Росії, каже, що хотів би померти в країні під час війни.
- Норвезький уряд передав Україні близько 100 переносних зенітно-ракетних комплексів Mistral. Разом із ними передали невелику кількість пускових установок.