До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну президент держави-терориста Володимир Путін оголосив, що планує провести "спеціальну воєнну операцію", однією з так званих причин якої була "демілітарізація". Та за 56 днів війни українські військові "отримали" від РФ більше техніки, ніж від будь-якої з країн-партнерів.

Про це повідомляє Oryx.

Використовуючи метод OSINT (розвідка у відкритих джерелах), військові аналітики щоденно відстежують та підраховують втрати сторін під час російсько-української війни. Згідно з зібраними даними (підтвердженими фото та відео), станом на 17:00 20 квітня Росія втратила 3010 одиниць військової техніки, з яких 1127 були захоплені українськими військовими, а це:

210 танків;

363 бронемашини;

30 бойових машин піхоти;

25 командних пунктів та станцій зв’язку;

61 інженерний транспортний засіб;

8 важких мінометів;

76 артилерійських систем;

25 реактивних систем залпового вогню;

26 систем та засобів ППО;

6 радарів;

2 системи перешкод;

1 гелікоптер;

13 БПЛА;

236 вантажівок та джипів.

При цьому, Україна за цей час втратила 853 одиниці військової техніки, тобто наразі на озброєнні українців на 274 засоби більше, ніж було до повномасштабної війни.