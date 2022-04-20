Про це повідомляє Oryx.

Використовуючи метод OSINT (розвідка у відкритих джерелах), військові аналітики щоденно відстежують та підраховують втрати сторін під час російсько-української війни. Згідно з зібраними даними (підтвердженими фото та відео), станом на 17:00 20 квітня Росія втратила 3010 одиниць військової техніки, з яких 1127 були захоплені українськими військовими, а це:

  • 210 танків;
  • 363 бронемашини;
  • 30 бойових машин піхоти;
  • 25 командних пунктів та станцій зв’язку;
  • 61 інженерний транспортний засіб;
  • 8 важких мінометів;
  • 76 артилерійських систем;
  • 25 реактивних систем залпового вогню;
  • 26 систем та засобів ППО;
  • 6 радарів;
  • 2 системи перешкод;
  • 1 гелікоптер;
  • 13 БПЛА;
  • 236 вантажівок та джипів.

При цьому, Україна за цей час втратила 853 одиниці військової техніки, тобто наразі на озброєнні українців на 274 засоби більше, ніж було до повномасштабної війни.