Законодавці в штаті Техас другий місяць поспіль намагаються провести голосування, яке стосується змін до виборчого законодавства. Цього разу представники Демократичної партії масово залишили залу засідань та полетіли в Вашингтон, аби не було кворуму.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Приїхавши в Вашингтон, демократи звернулися за допомогою до адміністрації президента США Джо Байдена, аби завадити проведенню голосування за закон, який вони вважають протиправним та неконституційним.

“Мої колеги-демократи та я покидаємо штат, аби порушити кворум і не дати проголосувати за законопроєкт щодо придушення прав виборців в Техасі… Ми полетіли в округ Колумбія, аби вимагати від Конгресу прийняти Закон “В ім’я народу” й врятувати нашу демократію”, – написав демократ Джеймс Таларіко.

Йдеться про законопроєкти HB3 й SB1. Їх законодавці мають розглянути на спеціальному засіданні, яке скликає губернатор-республіканець Грег Ебботт. Вони передбачають, що для голосування поштою потрібна буде ідентифікація громадянина, поштою заборонять відправляти бюлетені, якщо їх не проситиме виборець, неможливо буде проголосувати, сидячи в автомобілі й так далі.

У відповідь на відсутність демократів представники Республіканської партії намагалися знайти механізм, аби повернути законодавців. Губернатор заявив, що як тільки демократи повернуться, їх затримають. Республіканці повідомили, що демократів, які зараз мають керівні посади в законодавчих органах – замінять.

У відповідь на події в Техасі президент США Джо Байден звернувся в Філадельфії із закликом поважати виборчі права громадян та не обмежувати їх. Прессекретарка Білого дому Джен Псакі повідомила, що в Техас на перемовини з губернатором (з цього приводу) зібралася віцепрезидентка Камала Гарріс.

Аби республіканці не змогли провести голосування на спеціальній сесії, яка розпочалася 8 липня та продовжиться 30 днів, демократам доведеться не повертатися в штат протягом трьох тижнів, або й більше. Після цього губернатор отримає право знову скликати спеціальне засідання, на якому демократи продемонструють – вони згодні на компроміс чи продовжуватимуть обрану стратегію.

Виборча реформа: чому її називають протиправною

Наприкінці березня Республіканська партія, яка має більшість в штаті Джорджія, провела голосування за ускладнення правил голосування. Нововведення порівняли з “законами Джима Кроу”, які передбачають расове гноблення в США в період 1890 – 1964 років. Проти змін у законодавстві виступають представники Демократичної партії, президент і віцепрезидентка США, а також безліч правозахисних організацій.

Закон вводить нові вимоги до ідентифікації виборців для відкріпних бюлетенів, дає чиновникам право брати на себе функції місцевих виборчих комісій, обмежує використання урн для голосування та робить злочином підхід до виборців в черзі, щоб передати що-небудь на відстані понад 7,5 м (гроші, подарунки, їжу або воду).

Закон дає право чиновникам на рівні штату узурпувати повноваження окружних виборчих комісій, дозволяючи уряду штату, в якому домінують республіканці, потенційно дискваліфікувати виборців в районах, схильних до голосування за демократів. Наприклад, законодавці штату (республіканці) мають право сказати, що на якомусь окрузі вибори пройшли нечесно. У 2020 році найбільше претензій було до округу Фултон (Атланта). Там, в більшості, живуть темношкірі американці. Округ звинувачували в шахрайстві, бо більшість бюлетенів було за представників Демократичної партії;

будь-який громадянин штату має право подавати необмежену кількість скарг на право участі певних виборців. По суті, ті, хто голосують за республіканців, можуть писати скарги на тих, хто голосують за демократів, щоб останніх не пустили на виборчі дільниці;

заборонено використовувати урни для голосування за межами виборчих дільниць;

якщо виборець хоче проголосувати поштою, він зобов’язаний надати посвідчення особи – водійські права або ID-картку. Якщо цих документів немає – необхідно надати ксерокопію або електронне зображення прийнятної форми ідентифікації (наприклад, паспорта);

створення гарячої лінії по боротьбі з шахрайством, яка дозволяє людям анонімно скаржитися на імовірну шахрайську поведінку на виборчих дільницях.

Такі норми закону, найімовірніше, вплинуть на бажання громадян Джорджії приходити на вибори, тому що вони розумітимуть, що доведеться витратити більше часу і ресурсів. Як правило, за демократів в штаті голосують люди з низьким соціальним статусом і низьким доходом.

Республіканці говорили про те, що закон необхідний для підвищення довіри до виборів.

Президент США Джо Байден назвав закон “кричущим посяганням на Конституцію і чисту совість”. Серед “обурливих частин закону” Байден назвав: дострокове припинення голосування на кілька годин; жорсткі обмеження на подачу відкріпних посвідчень; надання води виборцям, поки вони стоять в черзі.

Він порівняв прийнятий закон з так званими законами Джима Кроу, які передбачали расову сегрегацію.

“Це Джим Кроу у 21-му столітті. Це повинно закінчитися. У нас є моральне і конституційне зобов’язання діяти. Я ще раз закликаю Конгрес прийняти Закон про права народу і Закон Джона Льюїса про просування виборчих прав, щоб полегшити всім, хто має право доступ до урн для голосування і запобігти посяганню на священне право голосу”, – заявив Байден.

Губернатор штату відповів на таку заяву Байдена. Він сказав, що не бачить спільного в прийнятому законі з “законами Джима Кроу”. За його словами, немає ніяких утисків в тому, що у виборців попросять пред’явити посвідчення особи.