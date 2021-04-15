«Демократія потребує захисту»: Кулеба привітав нові санкції США проти РФ

Про це він написав у Twitter.
“Україна вітає новий пакет санкцій США, який посилює відповідальність Кремля за окупацію Криму та масштабні порушення прав людини на півострові”, – написав Кулеба.
Міністр також наголосив, що Україна підтримує реакцію США на зловмисне втручання РФ у справи інших країн, зокрема в американські вибори 2020 року.
“Демократія потребує захисту”, – додав Кулеба.
Нагадаємо, що у четвер, 15 квітня, Сполучені Штати Америки офіційно ввели нові санкції проти Російської Федерації. Санкції викликані кібератаками Росії на урядові ресурси США, а також анексією Криму.
- Експерт пояснив #Буквам, що означають нові санкції США проти РФ. Детальніше про це – у матеріалі.
- Північноатлантичний альянс підтримав рішення Сполучених Штатів Америки ввести нові санкції проти Росії.
- Європейський союз також виразив солідарність Сполученим Штатами Америки, які ввели нові санкції проти Російської Федерації.
- П’ятий президент Петро Порошенко заявив, що Україна має приєднатися до нових санкцій США проти Росії.