«Демократія потребує захисту»: Кулеба привітав нові санкції США проти РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав нові санкції США, запроваджені проти Росії.

Про це він написав у Twitter.

“Україна вітає новий пакет санкцій США, який посилює відповідальність Кремля за окупацію Криму та масштабні порушення прав людини на півострові”, – написав Кулеба.

Міністр також наголосив, що Україна підтримує реакцію США на зловмисне втручання РФ у справи інших країн, зокрема в американські вибори 2020 року.

“Демократія потребує захисту”, – додав Кулеба.