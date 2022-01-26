Відповідний проєкт зареєстровано у пресслужбі Верховної ради України.
Згідно з документом, свято передбачає збереження та популяризацію української кухні у світі, посилення уваги громадськості до збереження традиційної української культури та кухні, а також до їх вшанування. Відзначати свято пропонують щороку другої суботи вересня.
Тож Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував депутатам залучити громадськість та спільно розробити та затвердити комплексний план заходів щодо відзначення на державному рівні Дня українського борщу.
- Користувачі соцмережі Facebook запустили патріотичний флешмоб. Українці та інші учасники встановлюють на свої аватарки синьо-жовті прапори як нагадування про те, що наша країна – єдина.
- Представники фракцій та депутатських груп Верховної Ради домовилися розробити постанову щодо відтермінування штрафів для фізичних осіб-підприємців, через несвоєчасне встановлення касових апаратів.