День міста Донецьк відзначається в останню неділю серпня. Цьогоріч це свято припало на 28 серпня.

Про це повідомляють #Букви.

Донецьк до початку російської агресії на Донбасі був великим промисловим та фінансовим осередком України, розвиненим мегаполісом, у якому були сконцентровані високий промисловий і науковий потенціал, робітники й фахівці високої кваліфікації, розвинена інфраструктура й виробнича база.

Економіку міста становило 200 промислових підприємств з обсягом виробництва понад 50 млрд грн і понад 20 000 підприємств малого й середнього бізнесу, на яких було зайнято близько 180 тисяч донеччан.

Видання Forbes визнавало Донецьк найкращим містом України для ведення бізнесу за такими показниками як купівельна спроможність громадян, інвестиційний клімат, економічна стійкість, інфраструктура та комфорт.

Історія міста

Заселення земель в районі сучасного Донецька, згідно з історичними дослідженнями, було розпочате запорозькими козаками у XVII столітті та донськими наприкінці XVIII століття.

У 1869 році валлієць Джон Юз розпочав будівництво металургійного заводу і робочого селища Юзівка. Дату споруди селища заведено вважати часом заснування міста Донецька.

У 1917 році селище Юзівка отримало статус міста, у 1932 році воно стало центром Донецької області.

У 1924 на честь радянського диктатора Йосипа Сталіна Юзівку перейменували на Сталіно. У 1932 воно стало адміністративним центром Сталінської області.

Уже у 1941 кількість жителів міста сягнула півмільйона мешканців.

У 1970 ЮНЕСКО визнала Донецьк найбільш озелененим високоіндустріальним містом світу, “містом мільйона троянд”.

Уже у квітні 1978 населення Донецька становило понад мільйон мешканців.

З 1991 Донецька область передувала у складі незалежної України.

Напередодні початку підготовчих робіт до Євро-2012 в Донецьку у 2007 році було розпочато будівництво нової злітної смуги. Вартість проєкту реконструкції злітної смуги — 972 млн грн, загальна площа проведення робіт — 653 тис. м². ЇЇ характеристики після реконструкції стануть такими: площа злітної смуги — 259 тис. м²., довжина — 4 км, товщина — 1 м. Відтак, 26 червня 2011 року урочисто відкрито нову злітно-посадкову смугу — під час церемонії з цього приводу на неї приземлився літак “Мрія”.

Під час російсько-української війни аеропорт був закритий з 3 червня 2014 року. Фактично, він закритий ще 26 травня 2014 року, після обстрілів російськими бойовиками. Бої велися, без зупинки, все літо та до кінця 2014-го, і, не зважаючи на спроби встановлення перемир’я, продовжилися в січні 2015-го. Аеропорт цілком зруйнований 22 січня 2015 року в результаті атаки російських військ та терористичних угруповань.

Окупація Донецька

Сепаратистський рух на Донеччині був відомий ще з 2005 року. Тоді після приходу до влади Віктора Ющенка у Донецьку виникла організація “Донецька республіка”, яка поставила за мету створення “Донецької федеративної республіки” та розпочала відкритий збір підписів за проведення відповідного референдуму. Організація підлягала забороні, але вона не припиняла незаконну діяльність, проводячи сумісно з КПУ та іншими проросійськими рухами сепаратистські акції за матеріально-технічної допомоги Комуністичної партії України. Остання організовувала намети, друк і розповсюдження листівок з відповідним пропагандистським змістом.

У березні 2014 стає одним із центрів сепаратистського руху, а протягом квітня — жовтня 2014 попри активний спротив більшості населення опиняється під контролем російських військових та їхніх найманців з так званої “Донецької народної республіки”. У листопаді місто було внесено до переліку тимчасово окупованих населених пунктів на Сході України, оскільки там не діє українська влада.

З 17 липня 2020 року внаслідок адміністративно-територіальної реформи є адміністративним центром Донецького району Донецької області.