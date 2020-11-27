У суботу, 28 листопада, в Україні вшановуватимуть День пам'яті жертв голодоморів.

Цього дня традиційно проходитимуть різні пам’ятні заходи. #Букви розповідають, які саме.

Як відомо, щороку в четверту суботу листопада українці вшановують пам’ять жертв трьох голодоморів: Голодомору 1932-1933 років – геноциду українського народу, а також масового голоду 1921-1923 та 1946-1947 років.

Як відзначили в Українському інституті національної пам’яті, цього року вшанування відбуватиметься в особливих умовах через епідемію коронавірусу: карантинні норми вносять обмеження у проведення масових меморіальних заходів.

Але все ж ця обставина не завадить вшануванню пам’яті жертв голоду.

Так, до 87-х роковин Голодомору 1932-33 років інститут запустив інформаційну кампанію “Збережи пам’ять. Збережи правду”. Її метою є збереження пам’яті про геноцид українців з боку комуністичного режиму в 1932-33 роках.

У рамках кампанії 28 листопада в акаунтах інституту в Facebook, Instagram, Twitter і YouTube публікуватимуться інформаційні матеріали про Голодомор.

Крім того, 28 листопада всі українці можуть приєднатися в домашніх умовах до Загальнонаціональної хвилини мовчання о 16:00 і запалити символічну Свічку Пам’яті у вікнах своїх будинків.

Свічки можна запалити й біля меморіалів пам’яті жертв Голодомору-геноциду по всій Україні.

Які заходи заплановані в Києві

Як поінформували в пресслужбі Київської міської держадміністрації, цього дня у столиці обмежать проведення заходів розважального змісту в будь-яких форматах.

На території всього міста приспустять або вивісять з траурною стрічкою Державний прапор України.

Кияни також приєднаються до всеукраїнської акції “Запали свічку” о 16:00.

У місті пройдуть скорботні молитви, церемонії покладання квітів і встановлення свічок. Зокрема, на території Національного музею “Меморіал жертв Голодомору” (вул. Лаврська, 3), до Пам’ятного знаку жертвам Голодомору 1932-1933 років на Михайлівській площі та в інших пам’ятних місцях.

В онлайн-форматі та соціальних мережах відбудуться інформаційні, просвітницькі та інші тематичні заходи під загальним гаслом “Збережи пам’ять. Збережи правду”.

Крім того, в онлайновому форматі на вебсайті Державного архіву Києва можна ознайомитися з архівними документами “До річниці пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 рр. в Україні”.

Заходи в інших містах

Пам’ятні заходи заплановані й у інших містах України.

Наприклад, у Львові покажуть виставку графіки “Трагедія Голодомору 1932-1933 років”. Крім того, на площі біля пам’ятника Тарасу Шевченку о 16:00 представники влади, громадськість та духовенство спільно помоляться і вшанують пам’ять загиблих хвилиною мовчання. Після цього вони запалять свічки та лампадки на площі.

У Вінниці вже сьогодні відбувся реквієм в пам’ять про жертв Голодомору 1932-1933 років. Вінничани, керівники міста та області, військовослужбовці поклали квіти та запалені лампадки до пам’ятника жертвам Голодомору. Завтра ж традиційно відбудеться Всеукраїнська акція “Запали свічку!”.

В Одесі 28 листопада о 10:00 на Лідерсівському бульварі будуть проведені ритуал покладання квітів і композицій з житніх та пшеничних колосків до пам’ятного знаку жертвам Голодомору 1932-1933 років в Україні, а також хвилина мовчання. У храмах міста проведуть панахиди за жертвами голодоморів 1921-1922, 1932-1933, 1946-1947 років.

У Житомирі біля пам’ятного знака “Сумуючий янгол” на майдані Путятинському встановлять лампадки й покладуть квіти.

У Рівному жалобні заходи розпочнуться о 15:45 у дворі Свято-Покровського кафедрального собору і продовжаться Загальнонаціональної хвилиною мовчання о 16:00. Після неї в соборі відбудеться панахида за невинними жертвами голодоморів в Україні. Крім того, в цей день в місті з 9:00 до 16:00, на майдані Незалежності буде діяти фотодокументальна виставка “Україна 1932-1933 рр. Геноцид голодом”.

Різні заходи відбудуться і в інших містах.