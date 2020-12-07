7 грудня православні та греко-католики вшановують пам'ять Катерини Олександрійської - великомучениці, яка померла за християнську віру. У цей день власниці імені Катерина відзначають день ангела.

Про історію свята розповідають #Букви.

Святі з ім’ям Катерини вшановуються 5 разів на рік – 5 лютого вшановують Катерину Черкасову, 15 лютого – Катерину Симбірську, 20 березня згадують Катерину Константинову, а 17 грудня – мученицю Петроградську. 7 грудня вшановують пам’ять Катерини Олександрійської.

Історія свята

Свята Катерина народилася у 287 році в Олександрії (зараз Єгипет) в сім’ї правителя. На тогочасних територіях панувало язичництво, проте мати Катерини потай була християнкою і виховала дочку в цій вірі. Дівчинка отримала прекрасну освіту: знала кілька мов, вивчала філософію, історію, поезію, риторику і медицину.

Якось в Олександрії було пишне язичницьке свято. Свята Катерина сміливо пішла до головного жерця – імператора Максиміана, закликала його прийняти християнську віру. Імператор був вражений красою та розумом дівчини, він спробував спокусити її багатством і славою. Та отримавши відмову, імператор піддав Катерину жорстоким мукам, а потім кинув у темницю. Наступного дня мученицю знову привели на судилище. Під загрозою колесування їй запропонували принести жертву язичницьким богам, але ангел розтрощив знаряддя страти.

Свята Катерина не зреклася своєї віри і сама поклала голову на плаху під меч ката.

Мощі святої Катерини були перенесені ангелами до Синайської гори. У VI столітті за одкровенням були знайдені голова і ліва рука святої мучениці і з почестями перенесені в новостворений храм Синайського монастиря, побудованого імператором Юстиніаном.

Що не можна робити на Катерини:

Не можна фізично працювати, ремонтувати, шити та будувати.

На столі в цей день не можуть стояти молочні та м’ясні страви.

На Катерини не можна вживати алкоголь.

Вагітним жінкам сьогодні не можна працювати. Якщо дотримуватися цього правила – свята Катерина допоможе полегшити пологи.