Сьогодні, 19 травня, безліч народів святкують Всесвітній день вишиванки. Зокрема українців привітав президент Володимир Зеленський, п'ятий президент Петро Порошенко разом із дружиною, третій президент України Віктор Ющенко, колишній Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, амбасадорка Великої Британії Мелінда Сіммонс, президент Литви Гітанас Наудеса разом із дружиною та митрополит Епіфаній.

Про це повідомляють #Букви.

Зеленський привітав українців з Офісу Президента. Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці у Facebook. Сьогодні голова держави одягнув вишиту сорочку темно-зеленого кольору.

“Сильна, незламна, смілива і вільна! З Днем вишиванки, Україно!”, – сказав Зеленський.

Також зі святом українців привітала перша леді Олена Зеленська. Вона опублікувала допис та світлину, вбрана у синьо-білу вишиванку.

“Можливо, вперше ми так гостро відчуваємо сенс відомого вислову про “вишитий код нації”. Вперше це стало настільки особистим і гострим. Вперше це про наші страшні втрати й про обов’язкову перемогу над ворогом і горем”, — написала Зеленська.

Водночас Петро та Марина Порошенки зазначили, що сорочка має особливе значення. Адже в ній зашитий генетичний код нації, яку марно намагається знищити агресор.

“Рашисти прийшли знищити наші міста і села, вбивати нас за нашу мову, нашу віру і наш генетичний код. А код – серед іншого зашитий у вишиванці. У такі часи наші прапор, герб, гімн, армія, мова, віра і так, – вишиванка!, – роблять нас нацією, поєднаною єдиною волею і єдиною долею”, – наголосив Порошенко.

Марина Порошенко додала, що українці одягають вишиванку не лише заради краси.

“Нею ми підкреслюємо, що ми – українці. По ній ми пізнаємо один одного, чуючи голос того українського краю, з якого походить вишивка. Ми демонструємо світові, що за нами – давня традиція, яку ми успадкували від славних і талановитих предків. Ця традиція живе і надає сили боротися, захищати й творити все українське”, – зауважила Порошенко.

Дмитро Разумков вважає, що сьогодні особливе свято, яке ще раз нагадує громадянам України силу та дух свого народу.

“Разом ми обов’язково переможемо”, — констатував Разумков.

Зокрема Віктор Ющенко написав, що вишиванка — це наша національна святиня. Вона символізує зв’язок поколінь, будить високі патріотичні почуття в серці кожного українця.

“Вишиту сорочку, вишитий рушник передають з роду в рід, бережуть як неоціненну реліквію. Споконвіку для українців власна вишиванка була наче оберегом, тому й стала справді дорогоцінною”, — додав третій президент.

Мелінда Сіммонс у своєму дописі зазначила, що День вишиванки наразі став особливо важливим на тлі російської агресії, яка спрямована проти української культури.

“Мені здається, що під час російського вторгнення, яке так чітко націлено проти української культури та історії, а також проти території та народу України, День Вишиванки стає ще важливішим для святкування. Ось і я святкую його в улюбленій вишиванці. Слава Україні!”, — повідомила амбасадорка Великої Британії.

Мені здається, що під час російського вторгнення, яке так чітко націлено проти 🇺🇦 культури та історії, а також проти території та народу України, #ДеньВишиванки стає ще важливішим для святкування. Ось і я святкую його в улюбленій вишиванці. #СлаваУкраїні pic.twitter.com/S5SxjTnhxh — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) May 19, 2022

Президент Литви разом із дружиною теж привітали українців з Днем вишиванки.

“Може здатися, що це просто символ. Однак для держави, яка нервово та героїчно бореться з жорстоким агресором, символи також дуже важливі. Вірю, що всі ми переодягаємось у вишиванки надасть українцям додаткових сил у боротьбі за свободу. Це ще один з багатьох знаків підтримки та солідарності з Україною”, — наголосив Гітанас Наудеса.

Також митрополит Епіфаній ствердив, що зараз всі ми символічно вишиваємо “сорочку” для нащадків, українських дітей і наступних поколінь українців.

“Нехай в День вишиванки цей унікальний, особливий символ українців єднає нас усіх задля перемоги, такої довгоочікуваної та омріяної, вистражданої та справедливої!”, — написав Епіфаній.