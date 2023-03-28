Звільнена від російських загарбників Трифонівська сонячна електростанція, що на Херсонщині, відновили 50% свої потужності.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

У компанії розповіли, що фахівці “ДТЕК ВДЕ” продовжують активне відновлення Трифонівської сонячної електростанції внаслідок її пошкодження російськими військовими. Відтак, зараз СЕС може генерувати 5 МВт від своєї встановленої потужності в 10 МВт.

Водночас станція поки що має мережеві обмеження з видачі потужності в розмірі 2 МВт. Це пов’язано з необхідністю завершення ремонтних робіт на підстанції “Херсонобленерго”.

“Ми очікуємо, що до травня зможемо забезпечити роботу Трифонівської СЕС вже на 7 МВт потужності. До того часу також плануємо закінчити потрібні ремонтні роботи зі спеціалістами “Херсонобленерго” і, відповідно, ніяких технічних обмежень у видачі електроенергії в мережу станція не матиме. Наше завдання – щоб країна та споживачі в умовах енергетичного терору ворога отримували більше зеленої електроенергії”, – розповів генеральний директор “ДТЕК ВДЕ” Олександр Селищев.

У компанії нагадали, що після деокупації в жовтні 2022 року Трифонівська СЕС відновила генерацію вже в грудні, і з того часу згенерувала 335,4 тис. кВт-год електроенергії для потреб України.

Довідково. Трифонівська сонячна електростанція – пілотний проєкт компанії ДТЕК в сегменті геліоенергетики в селі Трифонівка Херсонської області. Проєктна потужність станції – 10 МВт. Будівництво Трифонівської СЕС розпочалося в березні й завершилося в липні 2017 року. На об’єкті встановлено 37 тисяч сонячних панелей китайської компанії JA Solar та інвертори компанії ABB, вироблені в Італії.

За планом, станція буде виробляти 11—12 млн кВт·год зеленої електроенергії щорічно. Цього достатньо, щоб забезпечити електроенергією чотири тисячі домогосподарств. Трифонівська СЕС була введена в експлуатацію та розпочала генерацію “зелених” кВт·год в Об’єднану енергетичну систему України у серпні 2017 р.