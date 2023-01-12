Звільнена від російських загарбників Трифонівська сонячна електростанція, що на Херсонщині, відновлює виробництво електроенергії.

Про це інформує пресслужба ДТЕК.

Відтак, Трифонівська сонячна електростанція знову забезпечує жителів Херсонської області світлом. СЕС зупинила свою роботу після того, як російські війська окупували її.

Доки сонячна електростанція була під контролем російських загарбників, вони пошкодили приблизно 20% сонячних панелей станції.

Проте завдяки успішним операціям Збройних сил України Трифонівську СЕС звільнено, і зараз вона працює на 15% від своєї встановленої потужності в 10 МВт.

Варто зазначити, що Україна запропонувала Міжнародному агентству з атомної енергії влаштувати постійні моніторингові місії на діючих українських атомних електростанціях, а також на Чорнобильській АЕС, яка зараз перебуває на етапі зняття з експлуатації.

Відтак, перебуваючи постійно на українських АЕС, представники МАГАТЕ зможуть стати свідками того, що відбувається, в режимі реального часу. Наприклад, як впливають на безпеку ядерних установок цілеспрямовані ракетні удари російських військ по об’єктах енергетичної інфраструктури України.

Довідково. Трифонівська сонячна електростанція – пілотний проєкт компанії ДТЕК в сегменті геліоенергетики в селі Трифонівка Херсонської області. Проєктна потужність станції – 10 МВт. Будівництво Трифанівської СЕС розпочалося в березні й завершилося в липні 2017 року. На об’єкті встановлено 37 тисяч сонячних панелей китайської компанії JA Solar та інвертори компанії ABB, вироблені в Італії.

За планом, станція буде виробляти 11—12 млн кВт·год зеленої електроенергії щорічно. Цього достатньо, щоб забезпечити електроенергією чотири тисячі домогосподарств. Трифонівська СЕС була введена в експлуатацію та розпочала генерацію «зелених» кВт·год в Об’єднану енергетичну систему України у серпні 2017 р.