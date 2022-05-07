В окупованому армією РФ місті Сорокіне, що на Луганщині, росіяни почали оформлювати паспорти так званої "ЛНР" українцям, яких примусово депортували з нещодавно захоплених територій.

Про це сповістила Уповноважена з прав людини Верховної Ради Людмила Денісова.

За її словами, російські солдати проводять з цивільними українцями “профілактичні бесіди” під час яких погрожують тим, що у разі відмови їх позбавлять будь-яких засобів для існування і репресують.

“Люди, яких позбавили домівок, майна і грошей, змушені погоджуватись на такі умови, адже це дає можливість отримати виплати в рублях, продуктові набори та медичну допомогу”, – зазначила Денісова.

Також Уповноважена з прав людини ВР зауважила, що насильна паспортизація – це є порушення як закону України, так і міжнародного права й Женевській конвенції.