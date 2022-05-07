Про це сповістила Уповноважена з прав людини Верховної Ради Людмила Денісова.
За її словами, російські солдати проводять з цивільними українцями “профілактичні бесіди” під час яких погрожують тим, що у разі відмови їх позбавлять будь-яких засобів для існування і репресують.
“Люди, яких позбавили домівок, майна і грошей, змушені погоджуватись на такі умови, адже це дає можливість отримати виплати в рублях, продуктові набори та медичну допомогу”, – зазначила Денісова.
Також Уповноважена з прав людини ВР зауважила, що насильна паспортизація – це є порушення як закону України, так і міжнародного права й Женевській конвенції.
- Нагадаємо, Служба безпеки України виклала чергову перехоплену телефонну розмову російського окупанта з рідними. Цього разу загарбник розповів дружині про те, як російські солдати вбили українську жінку на очах у її дітей.
- Раніше російський військовополонений розповів СБУ, як власноруч розстрілював цивільне населення України. Це одне з перших зізнань ворожих загарбників, що вдалося отримати під час тривалої та кропіткої роботи української спецслужби.