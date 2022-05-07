Запис розмови опубліковано на сторінці СБУ у Facebook.
Як зазначили у відомстві, поки у російських пропагандистських ЗМІ розповідають, як “захищають” українців, солдати країни-окупанта вчиняють звірства і хизуються ними перед рідними.
Зокрема один з окупантів, розмовляючи з дружиною, розповів їй про те, як російські армійці застрелили українку.
“Йшла мама з двома дітьми… Ну і що, наші вальнули її при дітях. Завалили…”, – розповів окупант.
У відповідь його дружина лише відповіла, що це нормально, оскільки мирна українка “теж вважається ворогом”.
- Нагадаємо, російський військовополонений розповів СБУ, як власноруч розстрілював цивільне населення України. Це одне з перших зізнань ворожих загарбників, що вдалося отримати під час тривалої та кропіткої роботи української спецслужби.
- Раніше Служба безпеки України встановила особисті дані майже 900 російських загарбників, причетних до злочинів проти мирного населення в Київській області.
- Також російський окупант хизувався батькові, що спільно з іншими краде власну військову техніку та зброю. Їх забирають як з убитих солдатів РФ, так і з поранених.