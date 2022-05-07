Служба безпеки України виклала чергову перехоплену телефонну розмову російського окупанта з рідними. Цього разу загарбник розповів дружині про те, як російські солдати вбили українську жінку на очах у її дітей.

Запис розмови опубліковано на сторінці СБУ у Facebook.

Як зазначили у відомстві, поки у російських пропагандистських ЗМІ розповідають, як “захищають” українців, солдати країни-окупанта вчиняють звірства і хизуються ними перед рідними.

Зокрема один з окупантів, розмовляючи з дружиною, розповів їй про те, як російські армійці застрелили українку.

“Йшла мама з двома дітьми… Ну і що, наші вальнули її при дітях. Завалили…”, – розповів окупант.

У відповідь його дружина лише відповіла, що це нормально, оскільки мирна українка “теж вважається ворогом”.