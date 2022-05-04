Про це повідомляє пресслужба СБУ.
21-річний командир відділення Вадим пішов на війну, щоб “матеріально підтримати свою матір”. Утім бойові дії тривали для нього недовго: перетин кордону, просування на Сумщину, а потім – супровід колони з пораненими до РФ.
За словами військового РФ, дорогою їх розбили українські захисники, тож він спільно з колегами забрав 2 легкові автомобілі у звичайних українців.
У СБУ зазначили, що ворожий загарбник впритул випустив чергу в цивільного, який мав нещастя потрапити на очі окупантам.
“Мне приказали выстрелить – я выстрелил в него одну очередь. Он упал, а мы поехали дальше”, – цинічно заявив полонений.
Водночас у відомстві наголосили, що воєнному злочинцю не вдасться “сховатись” за виконанням наказу. Такі дії підпадають під ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни. І покарання – до 15 років позбавлення волі.
- Нагадаємо, Служба безпеки України встановила особисті дані майже 900 російських загарбників, причетних до злочинів проти мирного населення в Київській області.
- Російський окупант хизувався батькові, що спільно з іншими краде власну військову техніку та зброю. Їх забирають як з убитих солдатів РФ, так і з поранених.
- Раніше російський військовий у телефонній розмові з другом зізнався про величезні втрати особового складу РФ на війні в Україні. Він наголосив, що гинуть не тільки рядові бійці, а й високопоставлені командири.
- Також у перехопленій розмові російській окупант зізнається, що боїться наступати на Харківську область. Він сказав. що не хоче бути гарматним м’ясом.