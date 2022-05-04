Російський військовополонений розповів СБУ, як власноруч розстрілював цивільне населення України. Це одне з перших зізнань ворожих загарбників, що вдалося отримати під час тривалої та кропіткої роботи української спецслужби.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

21-річний командир відділення Вадим пішов на війну, щоб “матеріально підтримати свою матір”. Утім бойові дії тривали для нього недовго: перетин кордону, просування на Сумщину, а потім – супровід колони з пораненими до РФ.

За словами військового РФ, дорогою їх розбили українські захисники, тож він спільно з колегами забрав 2 легкові автомобілі у звичайних українців.

У СБУ зазначили, що ворожий загарбник впритул випустив чергу в цивільного, який мав нещастя потрапити на очі окупантам.

“Мне приказали выстрелить – я выстрелил в него одну очередь. Он упал, а мы поехали дальше”, – цинічно заявив полонений.

Водночас у відомстві наголосили, що воєнному злочинцю не вдасться “сховатись” за виконанням наказу. Такі дії підпадають під ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни. І покарання – до 15 років позбавлення волі.