Відповідну переписку вдалося сфотографувати кореспонденту #Букв.

“Шкурне питання. Журналістка, піарниця, готова пахати, хороша. Можемо її кудись взяти?“ – запитує депутатка у міністра, відправивши йому резюме з прізвищем “Побережнюк“.

На це Малюська відповідає, що багато що залежить від побажань щодо зарплати, і каже, що “у нас з цим не дуже“.

Після цього Ольга Совгиря пише, що “скромна зарплата теж влаштує“ її протеже.