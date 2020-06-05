Відповідну переписку вдалося сфотографувати кореспонденту #Букв.

Шкурне питання. Журналістка, піарниця, готова пахати, хороша. Можемо її кудись взяти?  запитує депутатка у міністра, відправивши йому резюме з прізвищем Побережнюк.

На це Малюська відповідає, що багато що залежить від побажань щодо зарплати, і каже, що у нас з цим не дуже.

Після цього Ольга Совгиря пише, що скромна зарплата теж влаштує її протеже.

  • Раніше міністр юстиції України Денис Малюська здивував користувачів мережі світлиною, на якій він постав у незвичній позі.