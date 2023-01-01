Про це йдеться на сайті “Миротворець”.

Його картка з’явилася 29 грудня.

Мародер. Злодій. Усвідомлені дії, спрямовані на пограбування України. Щиросердно, самостійно зізнався в тому, що багато та довго грабував державу, вихваляється тим, що цим сколотив свої статки”, – мовиться в описі.

Довідка. Олександр Григорович Поворознюк — український підприємець-аграрій. Генеральний директор ТОВ “Агрофірма П’ятихатська”, президент ФК “Інгулець”. У 2009—2010 роках — президент футбольного клубу “Десна”. Голова благодійного фонду “З людьми і для людей”. Депутат Петрівської районної ради з 2010 року. У 2022 році відбулося вторгнення Росії в Україну. Поворознюк записав звернення до Президента України Володимира Зеленського, яке стало вірусним після того як на нього був записаний DJ-мікс. Має три судимості, одна з яких за статтею 86 КК України (“Розкрадання державного або колективного майна шляхом крадіжки. Таємне викрадення державного або колективного майна”).

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