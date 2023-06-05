Вищий антикорупційний суд оголосив депутата Київради Владислава Трубіцина у міжнародний розшук. Держслужбовець ще у травні виїхав з України.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і Центр протидії корупції (ЦПК).

5 червня колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП про оголошення в міжнародний розшук депутата Київської міськради. Трубіцина звинувачено в одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди.

У суді врахували, що депутат систематично не з’являвся на судові засідання. Зокрема він виїхав за кордон. Судді задовольнили клопотання у повному обсязі.

Своєю чергою, у ЦПК зазначили, що на засіданні інтереси держслужбовця представляла адвокатка з регіонального Центру безоплатної правової допомоги. Вона просила відкласти засідання, надавши їй додатковий час на ознайомлення зі справою. Частково суд задовільнив прохання – відкладено розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу до 12 червня. Тоді ж прокурор проситиме стягнути із Владислава Трубіцина заставу у розмірі майже 10 мільйонів гривень.

Депутат Київради Владислав Трубіцин — що відомо

У лютому 2022 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) викрило депутата Київради, представника партії “Слуга народу”, в одержанні 1,26 млн грн хабаря. Гроші мали передати за право на незаконне розміщення точок сезонної торгівлі в Києві. Депутата разом із п’ятьма особами звинувачують в організації корупційної схеми.

11 лютого 2022 року ВАКС обрав запобіжний захід Трубіцину, взявши його під варту з можливістю внесення застави. Через п’ять днів за Трубіцина та ще трьох підозрюваних внесли заставу у майже 15 мільйонів гривень. Вже наприкінці лютого фігурант зупинив своє членство у партії “Слуга народу” на період слідства.