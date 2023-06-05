Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і Центр протидії корупції (ЦПК).
5 червня колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП про оголошення в міжнародний розшук депутата Київської міськради. Трубіцина звинувачено в одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди.
У суді врахували, що депутат систематично не з’являвся на судові засідання. Зокрема він виїхав за кордон. Судді задовольнили клопотання у повному обсязі.
Своєю чергою, у ЦПК зазначили, що на засіданні інтереси держслужбовця представляла адвокатка з регіонального Центру безоплатної правової допомоги. Вона просила відкласти засідання, надавши їй додатковий час на ознайомлення зі справою. Частково суд задовільнив прохання – відкладено розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу до 12 червня. Тоді ж прокурор проситиме стягнути із Владислава Трубіцина заставу у розмірі майже 10 мільйонів гривень.
Депутат Київради Владислав Трубіцин — що відомо
У лютому 2022 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) викрило депутата Київради, представника партії “Слуга народу”, в одержанні 1,26 млн грн хабаря. Гроші мали передати за право на незаконне розміщення точок сезонної торгівлі в Києві. Депутата разом із п’ятьма особами звинувачують в організації корупційної схеми.
11 лютого 2022 року ВАКС обрав запобіжний захід Трубіцину, взявши його під варту з можливістю внесення застави. Через п’ять днів за Трубіцина та ще трьох підозрюваних внесли заставу у майже 15 мільйонів гривень. Вже наприкінці лютого фігурант зупинив своє членство у партії “Слуга народу” на період слідства.
Чергове засідання мало відбуватися у травні 2023 року, але його перенесли на 30 травня через неявку Трубіцина. Вже 25 травня Владислава Трубіцина виключили з фракції “Слуга народу”.
- Депутат Київської міської ради Владислав Трубіцин 13 травня виїхав за кордон у напрямку Польщі за сприяння очільника Державної прикордонної служби Сергія Дейнеки на підставі листа, адресантом якого виявився глава Головного управління розвідки Кирило Буданов.
- Представник ГУР Андрій Юсов підтвердив, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України видало листа за підписом глави Кирила Буданова депутату Київської міської ради Владиславу Трубіцину.