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Депутата-священика Дедюхіна відсторонили від літургій після сексистських заяв про аборти

Єпархіальна рада Полтавської єпархії ПЦУ відсторонила Олександра Дедюхіна від звершення Божественної Літургії через його активність в соцмережах.

Понеділок, 7 червня 2021, 21:26

Про це повідомили у пресслужбі Полтавської єпархії.

Як сповіщалося, депутат-священник Дедюхін опублікував у Facebook допис про аборти (на його думку, жінка не може робити аборт, якщо дала згоду на секс). Група нардепок від “ЄС”, зокрема, Іванна Климпуш-Цинцадзе, Ірина Фріз, Ірина Геращенко та Яна Зінкевич, засудили сексистські заяви Дедюхіна. Згодом партія виступила з заявою, в якій засудила сексистські висловлювання депутата.

Єпархіальна рада Полтавської єпархії ПЦУ 7 червня на своєму зібранні розглянула питання щодо “активної діяльності в соціальній мережі Facebook” Дедюхіна — настоятеля Свято-Миколаївської релігійної громади Полтави.

В раді зазначили, що його некоректні дописи стають предметом обговорення не вперше, однак належних змін в його риториці не відбувається.

Зважаючи на викладене вище, рада вирішила відсторонити Дедюхіна від звершення Божественної Літургії до 19 серпня, а також поставити перед ним вимогу до 6 вересня 2021 припинити будь-яку публічну діяльність у соцмережах.

“Надалі таку публічну діяльність він може провадити виключно в межах норм християнської моралі та пастирської етики”, — акцентує рада.

Крім цього, Дедюхіну рекомендують обміркувати, хоче він залишитися священнослужителем ПЦУ чи обрати шлях світського політика та блогера.

“В разі повторення вищевикладених порушень керуючим єпархії має бути накладено суворіші канонічні покарання, або ж справу слід передати на розгляд Священного Синоду Православної Церкви України”, — наголосили в раді.

Що стосується власне заяви Дедюхіна щодо абортів, з нею рада не була згодна.

“Згідно з віровченням Православної Церкви і здоровим глуздом дитина до народження, хоч і перебуває в лоні матері, однак не є її частиною. Вона є людською особистістю від моменту зачаття, її життя є цінним, як кожне людське життя, і потребує захисту”, – підкреслили в єпархії.

  • Нагадаємо, однопартійці вимагають виключення Олександра Дедюхіна з фракції “Європейської Солідарності”  через його допис про аборти.
Теги: Європейська солідарність, Олександр Дедюхін, ПЦУ

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