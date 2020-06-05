Народні депутати України сьогодні на засіданні створили Тимчасову спеціальну комісію Верховної Ради з питань захисту прав інвесторів.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Відповідне рішення підтримали 319 народних обранців.

Метою створення ТСК є забезпечення формування та реалізації державної політики з питань створення умов для інвестиційної діяльності в Україні та захисту прав і свобод інвесторів, зокрема:

здійснення збору та аналізу інформації стосовно випадків порушення прав бізнесу органами державної влади України, в тому числі, які носять системний характер;

здійснення аналізу існуючого стану інвестиційної привабливості України та виявлення факторів, що перешкоджають його поліпшення;

здійснення аналізу рівня законодавчого захисту прав та свобод бізнесу та забезпечення підготовки пропозицій щодо внесення змін до законодавчих актів стосовно посилення захисту прав бізнесу, з метою створення умов розвитку інвестиційної діяльності у малий та середній бізнес в Україні;

оперативне, в межах повноважень, реагування на випадки порушення прав бізнесу з боку представників державної влади та органів місцевого самоврядування;

розробка змін до законодавства, розширення парламентської співпраці з бізнес-асоціаціями та профільними структурами, співпраці із органами місцевого самоврядуванням для сприяння створенню безперешкодних умов для залучення інвестицій в регіонах України.

До складу Тимчасової спеціальної комісії увійшли депутати від фракції “Слуги народу“: Красов Олексій, Костін Андрій, Наталуха Дмитро, Неклюдов Владлен, Михайлюк Галина, Іонушас Сергій, Культенко Артем; від фракції “Опозиційна платформа – За життя“ Абрамович Ігор, від фракції “Батьківщина“ Ніколаєнко Андрій, від депутатської групи “За майбутнє“ Білозір Лариса та від групи “Довіра“ Горват Роберт.