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Депутати блокували роботу Ради: відео

У Верховній Раді України народні депутати заблокували трибуну під час розгляду законопроєкту про ринок землі.

Понеділок, 30 березня 2020, 20:37

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Після 30-хвилинної перерви Рада продовжила розглядати законопроєкт №2178-10 про відкриття ринку сільськогосподарських земель.

Нардепи від “Оппозиційної платформи – За життя” заявили, що в залі немає 226 депутатів, тому не можна проводити засідання. Після цього вони заблокували трибуну.

Перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук призупинив розгляд поправок.

“У залі повинно бути присутніми 226 депутатів. За фактом нас трохи більше 100 чоловік, за картками – 209. Навіть це – недостатня кількість. Стефанчук поки перервав засідання, але ми вимагаємо припинити топтатися по Конституції і дотримуватися закону”, – повідомив нардеп від партії “Європейська Солідарність” Олексій Гончаренко.

Рада

У залі присутні 178 депутатів “Слуги народу”, 4 – ОПЗЖ, 10 – “Європейська Солідарність”, “Батьківщина” – 0, “За майбутнє” – 1, “Голос” – 6, “Довіра” – 3, позафракційні – 11.

Опозиція вимагала призупинити розгляд законопроєкту і заявила про порушення регламенту. Стефанчук відповів, що зареєстрованих в залі – необхідна кількість.

Через деякий час роботу Ради розблокували.

Теги: Законопроект, Верховна Рада

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