Про це повідомляє Politico.

“Сам факт участі збірної Білорусі у чемпіонаті УЄФА пізніше буде використаний Лукашенком та його пропагандистською командою, щоб довести, що його позитивно сприймає міжнародне співтовариство. Це було б образою для жертв російської агресії в Україні та для всіх білорусів , змушених тікати з батьківщини, а також для тих, хто залишився в Білорусі і тепер має жити у страху”, – йдеться у листі депутатів Європарламенту.

Відтак, депутати вимагають, щоб Білорусь не допускали до участі у відборі на Євро-2024.

Зазначимо, що проти РБ вже запроваджено обмеження, в межах яких вона не може проводити міжнародні ігри та її клуби не можуть грати проти українців на єврокубках. Проте, збірній Білорусі та місцевим командам дозволяють брати участь у міжнародних змаганнях.

У листі, підписаному євродепутатами, наголошується, що поточні обмеження є “неадекватними” і “не відображають того, що білоруська влада робить щодо прав людини”.

Варто зауважити, що у межах відбору на Євро-2024 збірна Білорусі має зіграти зі Швейцарією, Ізраїлем, Румунією, Косово та Андоррою.