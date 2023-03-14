Проти допуску росіян та білорусів до міжнародних турнірів виступили федерація фехтування Литви та Союз фехтування скандинавських країн. Вони не підтримали рішення Міжнародної федерації фехтування (FIE).

Про це повідомила пресслужба федерації заяву на своїй сторінці в Instagram.

10 березня FIE дозволила спортсменам із Росії та Білорусі брати участь у турнірах під своєю егідою, повідомляла пресслужба Верховної Ради України.

“Попри це ганебне голосування, Федерація фехтування Литви разом із Союзом фехтування скандинавських країн дотримується жорсткої та односторонньої позиції, згідно з якою російські та білоруські спортсмени не мають права брати участь у будь-яких міжнародних змаганнях та відборі на Олімпійські ігри за жодних умов”, — написала пресслужба.

Федерація наголосила, що не підтримує думку та рекомендацію Міжнародного олімпійського комітету дозволити російським та білоруським спортсменам змагатися під нейтральним білим прапором.

“Ми разом з Україною”, — зазначено у заяві.

Міжнародна федерація фехтування ухвалила рішення в режимі онлайн на конгресі FIE. Завдяки цьому громадян РФ і РБ у липні допустять на чемпіонат світу у Мілані (Італія).

89 членів конгресу FIE підтримали рішення про зняття санкцій. Проти виступили 46. Крім того, організація відновила офіційних осіб федерацій РФ та РБ. Представники України намагалися заблокувати голосування, але їх не підтримали.