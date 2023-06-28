Повідомив депутат Верховної Ради України VIII й IX скликань Олексій Гончаренко

За законопроєкт проголосували 311 депутатів.

У строковиків буде відпустка 30 днів, а у курсантів 10 днів взимку і 20 днів влітку.

Доплати становлять:

  • Від 30 000 до 100 000 гривень для військовослужбовців, які виконують бойові (спеціальні) завдання;
  • 20 100 гривень військовим, які у звʼязку із пораненням, визнані обмежено придатними та зараховані у розпорядження відповідного командира; 
  • 6000 гривень для строковиків;
  • 2350 гривень для курсантів;
  • від 15 000 до 30 000 гривень для інструкторів у військових частинах.

 