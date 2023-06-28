Повідомив депутат Верховної Ради України VIII й IX скликань Олексій Гончаренко
За законопроєкт проголосували 311 депутатів.
У строковиків буде відпустка 30 днів, а у курсантів 10 днів взимку і 20 днів влітку.
Доплати становлять:
- Від 30 000 до 100 000 гривень для військовослужбовців, які виконують бойові (спеціальні) завдання;
- 20 100 гривень військовим, які у звʼязку із пораненням, визнані обмежено придатними та зараховані у розпорядження відповідного командира;
- 6000 гривень для строковиків;
- 2350 гривень для курсантів;
- від 15 000 до 30 000 гривень для інструкторів у військових частинах.
- Законопроєкт №9342 про виплати щомісячної додаткової винагороди військовослужбовцям ухвалено за основу.
- У квітні цього року буде здійснено автоматичний перерахунок пенсій для пенсіонерів, які ще працюють, з урахуванням збільшеного трудового стажу. Таке підвищення стосуватиметься близько 600 тисяч громадян України.