Джерело: голова МВС Ігор Клименко у коментарі “РБК-Україна”.
За його словами, наразі немає жодних каральних заходів для тих, хто незаконно перетнув кордон, а потім повернувся в Україну.
“На сьогодні таких правил і обмежень не встановлено, але я думаю, що по закінченню війни держава зробить все для того, щоб кожному громадянину нагадати, що він робив під час війни. Маю на увазі тих, хто нелегально перейшов кордон”, — сказав він.
На думку посадовця, це буде спільна ініціатива Кабінету Міністрів і депутатів Верховної Ради: “Я думаю, це буде закон”, — зауважив Клименко.
Наразі українські посадовці вивчають міжнародний досвід. Клименко наголосив, що ухилянти мають відповісти за порушення закону.
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