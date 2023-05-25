Джерело: голова МВС Ігор Клименко у коментарі “РБК-Україна”.

За його словами, наразі немає жодних каральних заходів для тих, хто незаконно перетнув кордон, а потім повернувся в Україну.

“На сьогодні таких правил і обмежень не встановлено, але я думаю, що по закінченню війни держава зробить все для того, щоб кожному громадянину нагадати, що він робив під час війни. Маю на увазі тих, хто нелегально перейшов кордон”, — сказав він.

На думку посадовця, це буде спільна ініціатива Кабінету Міністрів і депутатів Верховної Ради: “Я думаю, це буде закон”, — зауважив Клименко.

Наразі українські посадовці вивчають міжнародний досвід. Клименко наголосив, що ухилянти мають відповісти за порушення закону.