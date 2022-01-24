Про це повідомляється на сайті Державного департаменту США.

Виїзд з дипломатичної місії в Україні був погоджений Держдепом у зв’язку з постійними спробами Росії дестабілізувати країну. Також дії РФ оцінюються як такі, що підривають безпеку громадян України й інших осіб, які відвідують чи проживають в Україні.

Разом з тим, Держдеп оновив четвертий рівень небезпеки у порадах щодо подорожей в Україну – радять не подорожувати через ризик військових дій з боку Росії та розповсюдження COVID-19.

Пресслужба Держдепу повідомляє, що життя та безпека дипломатів для США є пріоритетним завданням, але посольство США у Києві залишається відкритим для регулярної роботи.

“Як сказав президент Байден, військові дії Росії можуть початися в будь-який момент, і уряд Сполучених Штатів не зможе евакуювати американських громадян у такій непередбачуваній ситуації”, – наголошується у заяві.

Сполучені Штати вкотре висловили непохитну підтримку суверенітету України та наголосили на тому, що Російська Федерація понесе важкі наслідки, якщо посилить свою присутність на українських територіях. У Росії є вибір: діалог і дипломатія або ескалація і масовані наслідки.