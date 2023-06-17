Державний секретар США Ентоні Блінкен прямує до Пекіна, щоб врегулювати відносини між Сполученими Штатами та Китаєм та обговорити низку інших питань, включаючи війну в Україні.

Джерело: CNN

Офіційні особи обох урядів заявили про низькі очікування від візиту, але Блінкен пообіцяв висловити “нашу дуже реальну стурбованість з низки питань”, включаючи війну в Україні.

Китай опублікував нечітко сформульовану позицію щодо “політичного врегулювання” російсько-української війни, але його розкритикували за те, що він не закликав Росію вивести свої війська з території України, як це зробили понад 100 країн світу.

Раніше цього року західні чиновники висловили занепокоєння, що Китай може розглядати можливість надання Росії смертоносної військової допомоги, проте Китай відкидає звинувачення.

У квітні високопоставлені чиновники Міністерства фінансів США заявили, що вони не бачили доказів того, що Китай надає велику допомогу Росії для її війни в Україні, але офіційні особи залишаються настороженими, оскільки дві країни налагоджують тісніші стосунки.

Перед своїм візитом Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Японії Хаясі Йосімаса та міністром закордонних справ Південної Кореї Пак Чін. Ентоні Блінкен обговорив регіональні пріоритети з обома лідерами, а також підтвердив незмінну підтримку суверенітету України.