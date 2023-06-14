Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган під час телефонної розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном заявив, що Сполучені Штати мають припинити втручання у внутрішні справи КНР.

Джерело: Reuters.

За даними Міністерства закордонних справ Китаю, Цінь сказав Блінкену поважати основні проблеми Китаю, такі як питання Тайваню, намагаючись зупинити погіршення відносин між державами.

Своєю чергою, Блінкен наголосив на необхідності спілкування, “щоб уникнути прорахунків і конфліктів”, і сказав, що США продовжуватимуть порушувати питання, які викликають занепокоєння, а також потенційну співпрацю з Китаєм.

“Сполучені Штати повинні припинити втручання у внутрішні справи Китаю та припинити завдавати шкоди суверенітету, безпеці та інтересам розвитку Китаю”, – наголосив Цінь Ган.

Зазначимо, що держсекретар США планує відвідати Китай і Велику Британію з 16 по 21 червня. Раніше повідомлялося, що Блінкен буде в Пекіні 18 червня. Натомість китайські державні ЗМІ повідомили, що він має відвідати Китай 18-19 червня.

Під час свого візиту до Китаю Блінкен зустрінеться з високопосадовцями КНР, щоб “порушити двосторонні питання, що викликають занепокоєння”, а також інші глобальні та регіональні питання та “спільні транснаціональні виклики”.

Це буде перший візит до Китаю високопоставленого дипломата США за п’ять років і найпомітніший візит адміністрації президента США Джо Байдена, яка конфліктувала з Пекіном через різні питання, від звинувачень у шпигунстві до боротьби з напівпровідниками.

Нагадаємо, що у лютому Ентоні Блінкен скасував заплановану поїздку до Пекіна через ймовірну китайську шпигунську повітряну кулю, яка пролетіла над Сполученими Штатами.

Візити офіційних осіб США на Тайвань, демократично керований острів, який Пекін вважає невід’ємною частиною Китаю, також посилили напруженість між двома найбільшими економіками світу.

“З початку року китайсько-американські відносини постали перед новими труднощами та викликами, і відповідальність очевидна”, — сказав Цінь Блінкену, згідно з повідомленням МЗС Китаю.