Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрінеться зі своїм китайським колегою Ваном Ї, щоб обговорити те, як офіційний Китай реагує на повномасштабну російсько-українську війну.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Зустріч американського та китайського посадовців повинна відбутись цього тижня, під час саміту глав МЗС країн G20 на Балі.

За словами помічника Блінкена у справах Східної Азії та Тихого океану Дена Крітенбрінка, держсекретар США має намір “відверто обговорити” реакцію Пекіна на повномасштабну війну в Україні.

“Пріоритет зустрічі між Блінкеном та головою МЗС Китаю Ваном Ї – підкреслити нашу прихильність інтенсивній дипломатії та підтримувати відкриті лінії зв’язку з КНР”, – додав Крітенбрінк.

Він наголосив, щоб під час перемовин сторони зможуть обговорити “огорожу у відносинах”, щоб конкуренція США та Китаю “не переросла у прорахунки чи конфронтацію”.

Варто зауважити, що правляча Комуністична партія Китаю досі не засудила повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Більш того, державні ЗМІ Китаю публікують ретельно відцензуровану версію російсько-української війни та повторюють кремлівські розмови щодо НАТО.