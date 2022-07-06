Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Зустріч американського та китайського посадовців повинна відбутись цього тижня, під час саміту глав МЗС країн G20 на Балі.
За словами помічника Блінкена у справах Східної Азії та Тихого океану Дена Крітенбрінка, держсекретар США має намір “відверто обговорити” реакцію Пекіна на повномасштабну війну в Україні.
“Пріоритет зустрічі між Блінкеном та головою МЗС Китаю Ваном Ї – підкреслити нашу прихильність інтенсивній дипломатії та підтримувати відкриті лінії зв’язку з КНР”, – додав Крітенбрінк.
Він наголосив, щоб під час перемовин сторони зможуть обговорити “огорожу у відносинах”, щоб конкуренція США та Китаю “не переросла у прорахунки чи конфронтацію”.
Варто зауважити, що правляча Комуністична партія Китаю досі не засудила повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Більш того, державні ЗМІ Китаю публікують ретельно відцензуровану версію російсько-української війни та повторюють кремлівські розмови щодо НАТО.
- Нагадаємо, голова Китаю Сі Цзіньпін відхилив запрошення Володимира Путіна щодо візиту до Росії. У КНР аргументували відмову спалахом коронавірусу.
- Також за даними Державного департаменту США, Китай обрав, кого буде підтримувати у повномасштабній російсько-українській війні. Попри офіційні заяви дотримуватись нейтралітету, Пекін вирішив стати на бік Кремля.