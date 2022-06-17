Про це під час брифінгу повідомив речник Держдепу Сполучених Штатів Нед Прайс.
Він наголосив, що повномасштабна війна Росії проти України триває вже майже чотири місяці, а Китай воліє залишатись на боці РФ, яка вчиняє звірства проти мирних українців та загрожує глобальній продовольчій безпеці.
“Попри те, що ми чуємо від Китаю про його позицію уявного нейтралітету, він, все ж таки, зробив свій вибір. Китай продовжує повторювати російську пропаганду, що дуже тривожно”, – заявив Нед Прайс.
Як уточнив речник Держдепу, Пекін “відлунює та поширює чітку і небезпечну брехню росіян на багатьох фронтах”.
Більш того, і Китай, і Росія продовжують ухилятись від своїх зобов’язань, як постійних членів Ради Безпеки ООН.
“Те, що Китай багато у чому досі заперечує звірства, які мають місце в Україні, ті звірства, які ми бачили на власні очі завдяки ЗМІ, я думаю, це говорить про партнерство та вибір, який зробив Китай”, – сказав Прайс.
Він також згадав про нещодавню розмову президентів Китаю та Росії і наголосив, що “позиція нейтралітету з боку Пекіна не більше, ніж пуста заява”.
- Нагадаємо, прессекретар міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь заявив, що Сполучені Штати підтримують Україну, адже їхній уряд “полюбляє війну”.
- Також повідомлялось, що керівництво Китаю хоче збільшити допомогу для Росії, але при цьому не порушувати санкції. Саме тому Китай встановив обмеження на підтримку, яку вони будуть надавати Москві.
- Нещодавно китайський лідер Сі Цзіньпінь підписав директиву, яка дозволяє “невоєнне” використання збройних сил. Це викликало занепокоєння, що Пекін може готуватись до вторгнення у Тайвань під виглядом “спеціальної операції”, яку не класифікують як війну.