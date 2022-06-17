За даними Державного департаменту США, Китай обрав, кого буде підтримувати у повномасштабній російсько-українській війні. Попри офіційні заяви дотримуватись нейтралітету, Пекін вирішив стати на бік Кремля.

Про це під час брифінгу повідомив речник Держдепу Сполучених Штатів Нед Прайс.

Він наголосив, що повномасштабна війна Росії проти України триває вже майже чотири місяці, а Китай воліє залишатись на боці РФ, яка вчиняє звірства проти мирних українців та загрожує глобальній продовольчій безпеці.

“Попри те, що ми чуємо від Китаю про його позицію уявного нейтралітету, він, все ж таки, зробив свій вибір. Китай продовжує повторювати російську пропаганду, що дуже тривожно”, – заявив Нед Прайс.

Як уточнив речник Держдепу, Пекін “відлунює та поширює чітку і небезпечну брехню росіян на багатьох фронтах”.

Більш того, і Китай, і Росія продовжують ухилятись від своїх зобов’язань, як постійних членів Ради Безпеки ООН.

“Те, що Китай багато у чому досі заперечує звірства, які мають місце в Україні, ті звірства, які ми бачили на власні очі завдяки ЗМІ, я думаю, це говорить про партнерство та вибір, який зробив Китай”, – сказав Прайс.

Він також згадав про нещодавню розмову президентів Китаю та Росії і наголосив, що “позиція нейтралітету з боку Пекіна не більше, ніж пуста заява”.