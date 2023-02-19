Державний секретар США Ентоні Блінкен звинуватив російських військових та російських офіційних осіб у вчиненні в Україні злочинів проти людства. Він наголосив, що усі винні мають понести відповідальність.

Про це йдеться у заяві на сайті Посольства США в Україні.

Ентоні Блінкен зазначив, що визначив вчинення злочинів проти людства на підставі ретельного аналізу законодавства та наявних фактів.

Держсекретар США згадав про вбивства зі стратами українських чоловіків, жінок і дітей. Також щодо катування цивільних осіб у місцях позбавлення волі шляхом побиття, ураження електричним струмом та імітаційних страт, зґвалтування тощо. Водночас до РФ депортували сотні тисяч українських цивільних осіб, серед яких були діти, яких насильно розлучили зі своїми родинами.

“Ці дії не є випадковими чи спонтанними; вони є частиною широкомасштабної та систематичної атаки Кремля проти цивільного населення України”, — зазначив Ентоні Блінкен.

У заяві додали, що визначення “злочини проти людства” використовують для найбільш кричущих злочинів.

“Сьогоднішнє визначення підкреслює приголомшливі масштаби людських страждань, завданих Москвою українському цивільному населенню”, — йдеться у повідомленні.

Визначення також відображає зусилля США стосовно притягнення військовослужбовців російських сил та інших російських посадових осіб до відповідальності за їхні звірства проти народу України.

“Ці злочини не можуть залишитись безкарними. Усі винні мають понести відповідальність. Як показує сьогоднішнє визначення, Сполучені Штати добиватимуться справедливості для народу України стільки, скільки буде потрібно”, — резюмували у заяві.