Про це йдеться на офіційному сайті Європейської Комісії.
Цей проект є частиною зусиль ЄС у боротьбі з безкарністю міжнародних злочинів у всьому світі. Зокрема, він допоможе МКС розширити свої слідчі можливості для реагування на поточні розслідування воєнних злочинів, які скоїла Росія в Україні.
“Не може бути безкарності за злочини, скоєні під час російської окупації. Розслідування Міжнародного кримінального суду мають вирішальне значення для забезпечення відповідальності та справедливості за жахливі злочини, скоєні російськими військами в Україні”, – заявив високий представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.
Європейський Союз підтримує розслідування, яке розпочав прокурор Міжнародного кримінального суду.
Наразі збирається інформація про воєнні злочини та злочини проти людства. Для того, щоб у майбутньому відповідні суб’єкти могли проводити розслідування та приймати рішення щодо притягнення до відповідальності винних.
- Понад 30 провідних вчених-правознавців та експертів з питань геноциду вважають, що є достатньо доказів, аби зробити висновок, що РФ підбурює до геноциду та вчиняє звірства, спрямовані на знищення українського народу.
- З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, солдати з РФ вбили 263 українських дітей.
- З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинуло майже 4150 мирних жителів.