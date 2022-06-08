Європейська Комісія розпочала новий проєкт у межах свого Інструменту зовнішньої політики для підтримки Міжнародного кримінального суду (МКС). Для сприяння розслідуванню воєнних злочинів буде виділено 7,25 мільйона євро.

Про це йдеться на офіційному сайті Європейської Комісії.

Цей проект є частиною зусиль ЄС у боротьбі з безкарністю міжнародних злочинів у всьому світі. Зокрема, він допоможе МКС розширити свої слідчі можливості для реагування на поточні розслідування воєнних злочинів, які скоїла Росія в Україні.

“Не може бути безкарності за злочини, скоєні під час російської окупації. Розслідування Міжнародного кримінального суду мають вирішальне значення для забезпечення відповідальності та справедливості за жахливі злочини, скоєні російськими військами в Україні”, – заявив високий представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

Європейський Союз підтримує розслідування, яке розпочав прокурор Міжнародного кримінального суду.

Наразі збирається інформація про воєнні злочини та злочини проти людства. Для того, щоб у майбутньому відповідні суб’єкти могли проводити розслідування та приймати рішення щодо притягнення до відповідальності винних.