Таке рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на своєму позачерговому засіданні 16 червня, поінформували в прес-службі Кабінету Міністрів.

Так, комісія ухвалила рішення “щодо недоцільності відкриття дитячих оздоровчих таборів раніше 1 липня цього року”.

Як зазначив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, незважаючи на необхідність оздоровити цього літа більш ніж 1,2 млн дітей, більшість з яких є представниками пільгових категорій, клінічна ситуація з коронавірусом COVID-19 залишається досить напруженою.

“Ми бачимо велику проблему з можливими спалахами в дитячих таборах інших інфекційних хвороб, в тому числі кишкових, так як це було в 2018-2019 роках. У таких випадках необхідно буде терміново доставляти дітей в інфекційні лікарні, левова частина яких зараз безпосередньо працюють з COVID-19”, – заявив Степанов.

Крім того, за його словами, діти будуть приїжджати в табори з різних регіонів України, в яких епідеміологічна ситуація відрізняється. Степанов наголосив, що це може сприяти поширенню коронавірусу між регіонами.

До того ж в дитячих таборах перевірки встановили недостатній контроль за харчуванням дітей та порушення санітарно-гігієнічних норм.

” У зв’язку з цим та у зв’язку з погіршенням сьогоднішньої ситуації з епідемією коронавірусу ми вважаємо, що відкриття закладів оздоровлення наразі є передчасним. В той же час ми не виключаємо такого рішення, починаючи з 1 липня, але не раніше. Нам потрібно додатково відстежити епідемічну ситуацію, і протягом тижня ми будемо приймати рішення в залежності від умов адаптивного карантину”, – пояснив очільник МОЗ.

Степанов уточнив, що 22 червня стане додатковою датою, коли можна буде приймати рішення про можливе відкриття дитячих таборів.