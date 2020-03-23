«Дівчина Бонда» Куриленко вилікувалася від коронавірусу

Про це вона повідомила в Instagram.
Куриленко розповіла, що в перший тиждень хвороби їй було дуже погано.
“Я майже весь час лежала з високою температурою і багато спала. Я спала 12 годин за ніч і потім ще години 3-4 вдень! Піднятися було важко. Втома божевільна. Головний біль дикий”, – згадала вона.
За її словами, зараз симптомів захворювання у неї майже немає, залишився лише кашель вранці.
“У другий тиждень температура повністю пішла і з’явився легкий кашель. Втома залишилася. Тепер практично ніяких симптомів немає. Тільки трохи кашель є вранці, але потім він повністю йде на весь день”, – зазначила вона.
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