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«Дівчина Бонда» Куриленко вилікувалася від коронавірусу

Українська і французька актриса і модель Ольга Куриленко, відома зокрема за роллю подруги Джеймса Бонда, розповіла про те, що повністю вилікувалася від коронавірусу.

Понеділок, 23 березня 2020, 19:10

Про це вона повідомила в Instagram.

Куриленко розповіла, що в перший тиждень хвороби їй було дуже погано.

“Я майже весь час лежала з високою температурою і багато спала. Я спала 12 годин за ніч і потім ще години 3-4 вдень! Піднятися було важко. Втома божевільна. Головний біль дикий”, – згадала вона.

За її словами, зараз симптомів захворювання у неї майже немає, залишився лише кашель вранці.

“У другий тиждень температура повністю пішла і з’явився легкий кашель. Втома залишилася. Тепер практично ніяких симптомів немає. Тільки трохи кашель є вранці, але потім він повністю йде на весь день”, – зазначила вона.

Теги: коронавірус

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