Сьогодні, 25 лютого, відбувся другий матч плей-офф 1/16 фіналу Ліги Європи 2020/2021 між командами "Брюгге" (Бельгія) та "Динамо" (Київ).

Про це розповідають #Букви.

“Брюгге” приймав “Динамо” на стадіоні “Ян Брейдел”. Матч закінчився з рахунком 0:1 на користь киян.

На 83-й хвилині перший і єдиний гол у матчі забив Віталій Буяльський. 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА “Брюгге” — “Динамо” 0:1 Голи: Віталій Буяльський, 83

“Брюгге”: Міньоле — Мата, Коссуну, Мехеле, Рікка – Дірар (Окереке, 85), Баланта, Вормер, ван ден Кейбус (ван дер Бремпт, 46), Соболь (де Кейпер, 84) — Дост (Баджи, 57).

“Динамо”: Бущан — Кендзьора (Караваєв, 77), Забарний, Сирота, Миколенко — Шепелев (Шапаренко, 67), Сидорчук — Циганков, Буяльський (Андрієвський, 87), Родрігес — Бесєдін.

Попередження: ван ден Кейбус — Бесєдін.