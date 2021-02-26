Про це розповідають #Букви.
На 83-й хвилині перший і єдиний гол у матчі забив Віталій Буяльський.
1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА
“Брюгге” — “Динамо” 0:1
Голи: Віталій Буяльський, 83
“Брюгге”: Міньоле — Мата, Коссуну, Мехеле, Рікка – Дірар (Окереке, 85), Баланта, Вормер, ван ден Кейбус (ван дер Бремпт, 46), Соболь (де Кейпер, 84) — Дост (Баджи, 57).
“Динамо”: Бущан — Кендзьора (Караваєв, 77), Забарний, Сирота, Миколенко — Шепелев (Шапаренко, 67), Сидорчук — Циганков, Буяльський (Андрієвський, 87), Родрігес — Бесєдін.
Попередження: ван ден Кейбус — Бесєдін.
Як відомо, перший матч у Києві закінчився з рахунком 1:1. За сумою двох матчів, “Динамо” проходить до наступного етапу Ліги Європи.
- 25 лютого відбувся другий матч плей-офф 1/16 фіналу Ліги Європи 2020/2021 між командами “Шахтар” (Донецьк, Україна) та “Маккабі”(Тель-Авів, Ізраїль).