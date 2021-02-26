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“Брюгге” приймав “Динамо” на стадіоні “Ян Брейдел”.  Матч закінчився з рахунком 0:1 на користь киян.

На 83-й хвилині перший і єдиний гол у  матчі забив Віталій Буяльський.

1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА 

“Брюгге” — “Динамо” 0:1

Голи: Віталій Буяльський, 83

“Брюгге”: Міньоле — Мата, Коссуну, Мехеле, Рікка – Дірар (Окереке, 85), Баланта, Вормер, ван ден Кейбус (ван дер Бремпт, 46), Соболь (де Кейпер, 84) — Дост (Баджи, 57).

“Динамо”: Бущан — Кендзьора (Караваєв, 77), Забарний, Сирота, Миколенко — Шепелев (Шапаренко, 67), Сидорчук — Циганков, Буяльський (Андрієвський, 87), Родрігес — Бесєдін.

Попередження: ван ден Кейбус — Бесєдін.

Як відомо, перший матч у  Києві закінчився з рахунком 1:1. За сумою двох матчів, “Динамо” проходить до наступного етапу  Ліги Європи.