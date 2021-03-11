У четвер, 11 березня, відбулася гра київського футбольного клубу "Динамо" проти "Вільярреал" (Іспанія). Українська команда програла в рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги Європи.

Про це повідомляють #Букви.

Матч відбувся на НСК “Олімпійський”.

Іспанські гравці двічі відправили м’яч в ворота київського клубу. Це дає “Вільярреалу” шанси на вихід в наступну стадію турніру.

Під час гри м’ячі забили Пау Торрес і Рауль Альбіоль.

Відео голів

Положення в рейтингу УЄФА:

“Динамо” і “Вільярреал” грають в 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА вп’яте. Кияни двічі проходили далі, але два останні рази поступалися на цій стадії. Іспанський клуб пробивався до чвертьфіналу в трьох випадках з чотирьох.

Раніше команди перетнулися лише раз – у третьому колі Кубку УЄФА-2004/05. У Києві була нульова нічия, в матчі-відповіді “Вільярреал” переміг з рахунком 2:0.

Факти про команди

“Динамо”

Віце-чемпіон України минулого сезону стартував у єврокубках з третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА. На цій стадії “Динамо” в одноматчевому протистоянні здолало нідерландський “АЗ Алкмаар”, а в раунді плей-офф у двох матчах переграло бельгійський “Гент”.

Відтак, кияни вперше за кілька років пробилися в груповий раунд Ліги чемпіонів.

“Динамо” опинилося в одній групі з двома іменитими грандами – “Барселоною” і “Ювентусом” (обидва клуби завершили євросезон вильотом на стадії 1/8 фіналу), а також з чемпіоном Угорщини “Ференцварошем”, який очолює колишній гравець і тренер киян Сергій Ребров.

Кияни завершили групу на третьому місці, випередивши “Ференцварош” і перейшли в Лігу Європи.

В 1/16 фіналу ЛЄ команда Мірчі Луческу переграла “Брюгге”.

“Вільярреал”

Команда завершила свій попередній виступ у Лізі Європи на стадії чвертьфіналу і почала єврокубковий сезон 2020/2021 з групового раунду турніру.

В 1/16 фіналу Ліги Європи “Вільярреал” здолав австрійський “Зальцбург”.

“Вільярреал” вже вісім матчів поспіль не може здобути перемогу в Чемпіонаті Іспанії. Перед грою із “Динамо” підопічні Унаї Емері програли “Валенсії” (2:1).