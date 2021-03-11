Про це повідомляють #Букви.
Матч відбувся на НСК “Олімпійський”.
Іспанські гравці двічі відправили м’яч в ворота київського клубу. Це дає “Вільярреалу” шанси на вихід в наступну стадію турніру.
Під час гри м’ячі забили Пау Торрес і Рауль Альбіоль.
Відео голів
Положення в рейтингу УЄФА:
- “Динамо” (Київ) – 31-е місце.
- “Вільярреал” – 30-е місце.
“Динамо” і “Вільярреал” грають в 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА вп’яте. Кияни двічі проходили далі, але два останні рази поступалися на цій стадії. Іспанський клуб пробивався до чвертьфіналу в трьох випадках з чотирьох.
Раніше команди перетнулися лише раз – у третьому колі Кубку УЄФА-2004/05. У Києві була нульова нічия, в матчі-відповіді “Вільярреал” переміг з рахунком 2:0.
Факти про команди
“Динамо”
Віце-чемпіон України минулого сезону стартував у єврокубках з третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА. На цій стадії “Динамо” в одноматчевому протистоянні здолало нідерландський “АЗ Алкмаар”, а в раунді плей-офф у двох матчах переграло бельгійський “Гент”.
Відтак, кияни вперше за кілька років пробилися в груповий раунд Ліги чемпіонів.
“Динамо” опинилося в одній групі з двома іменитими грандами – “Барселоною” і “Ювентусом” (обидва клуби завершили євросезон вильотом на стадії 1/8 фіналу), а також з чемпіоном Угорщини “Ференцварошем”, який очолює колишній гравець і тренер киян Сергій Ребров.
Кияни завершили групу на третьому місці, випередивши “Ференцварош” і перейшли в Лігу Європи.
В 1/16 фіналу ЛЄ команда Мірчі Луческу переграла “Брюгге”.
“Вільярреал”
Команда завершила свій попередній виступ у Лізі Європи на стадії чвертьфіналу і почала єврокубковий сезон 2020/2021 з групового раунду турніру.
В 1/16 фіналу Ліги Європи “Вільярреал” здолав австрійський “Зальцбург”.
“Вільярреал” вже вісім матчів поспіль не може здобути перемогу в Чемпіонаті Іспанії. Перед грою із “Динамо” підопічні Унаї Емері програли “Валенсії” (2:1).
- 25 лютого відбувся другий матч плей-офф 1/16 фіналу Ліги Європи 2020/2021 між командами “Брюгге” (Бельгія) та “Динамо” (Київ). Поєдинок завершився із рахунком 0:1 на користь “Динамо”.